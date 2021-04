La nouvelle édition du Place Marketing Forum, organisée par l’Institut de management public et gouvernance territorial (IMPGT) basé à Aix-en-Provence, se tiendra les 16 et 17 septembre 2021 au Parc Chanot à Marseille. La particularité de l’événement 2021 sera le choix, de la formule en présentielle ou en distancielle via la diffusion en direct des conférences et ateliers. Au programme, quatre ateliers seront animés par des experts dans des formats originaux et collaboratifs sur des thèmes divers et variés (à découvrir prochainement plus en détails).

Quelle gouvernance pour les démarches d’attractivité ?

Cette année et pour la première fois en huit ans, les participants pourront partager leurs points de vue lors de deux Think Tanks. Ils aborderont les sujets du tourisme, de la durabilité, du bien-être et de la santé ainsi que « la gouvernance des démarches d’attractivité ».

Six conférences seront également menées autour des grandes thématiques du marketing territorial et de l’attractivité. Celles-ci mettront en lumière les différents lauréats récompensés, pour permettre aux participants de mieux comprendre les nouveaux enjeux nationaux et internationaux des territoires.

Pour toute inscription dès à présent, vous pouvez bénéficier du tarif « Early Birds » soit une réduction de 30% sur le tarif standard. Pour découvrir les tarifs, rendez-vous dans la rubrique « Programme et Inscriptions » sur le site du Place Marketing Forum.

Repères



60 intervenants

6 conférences

5 lauréats

4 ateliers

2 Think Tanks



