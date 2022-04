Malgré un passage dans les bureaux de vote ce dimanche pour le premier tour de l’élection présidentielle, les premiers jours du printemps n’attendent pas pour être croqués à pleines dents. Entre la réouverture du Rocher Mistral, la soirée de clôture du festival Music & Cinéma ou un bon restaurant entre amis chez Etienne… vous avez le choix !

[Marche] Pour un autre futur à partir du Vieux-Port

Une marche au départ du Vieux-Port de Marseille à 14h samedi 9 avril est organisée par plusieurs associations (Alternatiba, ANV Cop-21, CCFP, les Amis de la Terre, Extinction Rébellion…) pour défendre un futur plus désirable avant l’élection présidentielle. Le but ? Tisser pour les cinq prochaines années, une réelle justice sociale et remettre l’écologie au-devant des préoccupations. Ces citoyens engagés rappelle que la lutte contre la montée des inégalités, les discours racistes, les violences faites aux femmes… ne doivent pas être des thèmes de second plan dans les propositions des candidats.

Vieux-Port

14H



[Découverte] Le Rocher Mistral rouvre pour les vacances de Pâques

Le Rocher Mistral rouvre ses portes ce week-end. Si le « Puy-du-Fou » du Sud a séduit 100 000 visiteurs en 2021, le propriétaire des lieux, Vianney D’Alençon, espère accueillir 50 000 personnes de plus en 2022. Pour ce faire, Vianney D’Alençon mise sur les nouveautés présentées dès ce samedi. Le nouveau spectacle intitulé “À double tranchant” raconte l’histoire des rivalités entre Robert Pontèves, seigneur de Lambesc et propriétaire du château, et le seigneur de Terrefroide qui souhaite s’installer sur ses terres. La réouverture du site dévoilera une autre création originale : une adaptation des Lettres de mon Moulin d’Alphonse… Un viron idéal pour commencer les vacances !

Spectacle du Rocher Mistral (Crédit : DR)

Le Rocher Mistral

Chem. de la Baou

13330 La Barben



> [La Barben] Vents contraires sur le Rocher Mistral

[Humour] Deux spectacles au Martigues du rire

Découvrez de jeunes talents (ou pas) du rire à Martigues ! La scène du « Martigues du rire » donne sa chance à deux comédiens ce week-end pour faire décoller leur carrière… mais en attendant, ils montent sur les planches devant un public chaleureux et bienveillant. Sirotez un cocktail en rires (si vous le voulez) et entre amis ou famille.

Festival Martigues du rire

Salle Jacques Prévert – Place du 8 mai 1945

Jonquières

13500 Martigues



Vendredi 08 avril à 20h30 : Un càcou, une cagole

Samedi 09 avril à 19h30 : Célibataires

Samedi 09 avril à 21h30 : La mécanique du couple



Plein tarif : 15 € (1 spectacle du soir)

Tarif réduit : 10 € (Sans-emploi, étudiants et groupes à partir de 10 personnes)

[Cinéma] Soirée de clôture du festival international Music & Cinéma Marseille (MCM)

Samedi soir, à 20h30, le Cepac Silo accueillera la soirée de clôture du festival. Pour ce premier opus à Marseille, le Festival International Music & Cinéma Marseille a investi sept sites, projeté 63 courts-métrages de 29 pays différents et 10 longs-métrages. Pour cette soirée de clôture du festival, neuf compositeurs et compositrices, sous la direction de Marie-Jeanne Séréro, revisiteront la musique originale de plusieurs courts métrages internationaux. L’année dernière, le festival aubagnais avait annoncé pendant cette cérémonie que la ville de Marseille deviendrait hôte en 2022. Où se déroulera-t-il l’année prochaine ?

Affiche du festival (Crédit : MCM)

Cepac Silo

20h30



[L’adresse] Chez Etienne la « pizzaria » typique de Marseille

Chez Etienne, le feu de bois est roi. Vous ne trouverez pas plus convivial que cette petite adresse nichée dans le Panier, au carrefour de la rue des Phocéens et la rue Lorette. La tradition veut qu’une demi-pizza fromage et anchois soit partagée pour l’entrée, une viande en plat (toujours cuite au feu de bois) pour terminer par une tarte aux pommes et sa boule de glace vanille. Des photos de famille et entre amis ornent les murs du restaurant qui appartenait aux grands-parents du gérant actuel. Etienne c’est une histoire de famille avant tout. Et on s’y sent chez soi instantanément quand on passe la porte !

Chez Etienne

43 rue de Lorette

13002 Marseille



Réservez pour le week-end et les grandes tablées

Attitude décontractée oblige

[Voir ou revoir] Le reportage « Il était une fois… Marseille » sur France 3

Diffusé pour la première fois en 2020, le reportage « Il était une fois… Marseille » du réalisateur Hugues Nancy, retrace l’histoire de la cité phocéenne. De l’union de Protis et Gyptis dans l’Antiquité grecque au rap d’IAM en passant par les rafles de 1943 d’une ville assiégée par le Maréchal Pétain, le documentaire dépeint les doutes, les peines et les obstacles d’une ville « monde ». Mais aussi ses secrets, sa beauté, ses combats et son authenticité. L’histoire est contée par Clara Luciani, une chanteuse originaire à Septèmes-les-Vallons, dont on peine parfois à reconnaître le doux grain de voix, totalement adapté au scénario. Ce documentaire est touchant, très bien écrit et somme toute passionnant !

