Dans un communiqué la coalition de gauche Le Printemps marseillais a annoncé son soutien à la décision « difficile et courageuse » de Michèle Rubirola. Retrouvez ci-dessous l’intégralité de la déclaration du Printemps Marseillais.

« Michèle Rubirola a informé les élu.es du groupe, de son souhait de quitter ses fonctions. Cette décision est difficile et courageuse et nous la respectons. Fidèle à sa volonté de prendre soin des Marseillaises et des Marseillais, elle souhaite aujourd’hui s’inscrire dans un autre rôle au sein de la mairie. Le Printemps Marseillais a été élu à la tête d’une ville abandonnée et meurtrie par 25 années de laissez-aller. Depuis notre élection, nous constatons jour après jour les immenses défis qui vont être les nôtres pendant 6 ans et l’urgence de se défaire des schémas du passé. Notre force réside dans le collectif que nous avons réussi à rassembler : sa diversité, son énergie et sa détermination.



Nous soutenons unanimement sa volonté de voir Benoît Payan dès demain continuer de porter notre projet et notre collectif à la tête de la Mairie. Ensemble, avec Michèle Rubirola et Benoît Payan, nous poursuivrons notre travail pour faire de Marseille une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. »