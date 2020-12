Lionel Royer-Perreaut, le maire LR des 9e et 10e arrondissements de Marseille a réagi à la démission de Michèle Rubirola de ses fonctions de maire annoncée mardi15 décembre. « Quelles que soient les raisons réelles, la démission de Michèle Rubirola est un scandale démocratique. » Le vice-président de MArseille Provence en charge du Logement estime que « le combat municipal que nous avons mené au printemps dernier a été faussé : la candidate qui aspirait à devenir Maire de Marseille savait pertinemment qu’elle ne pourrait assumer ses fonctions dans la durée. Depuis, sa mandature n’a été qu’une pantomime qui n’honore pas la République, ni ses élus qui la serve. Depuis six mois, tout le monde a vu sa difficulté à exercer la fonction, qui exige une disponibilité et une capacité de réflexion et d’action permanentes. Il eut été plus simple et surtout plus correct envers les Marseillais de ne pas mentir durant la campagne électorale.»

« Nous en sommes aujourd’hui réduits à devoir subir ce tripatouillage entre amis » Lionel Royer-Perreaut

L’élu conclut son communiqué en dénonçant une mascarade : « Nous en sommes aujourd’hui réduits à devoir subir ce tripatouillage entre amis, qui va placer dans le fauteuil historique de Gaston Defferre et de Jean-Claude Gaudin un premier adjoint qui, s’il avait été tête de liste, n’aurait sans doute pas été choisi par les Marseillais, tant il n’incarne pas le renouveau. Quelle mascarade ! Une nouvelle fois, une partie de la classe politique marseillaise se ridiculise et tire vers le bas notre territoire. »

