Michèle Rubirola, la maire de Marseille a confirmé mardi à 16h15 dans une déclaration d’une dizaine de minutes sa démission de ses fonctions de maire de Marseille. L’information avait été divulguée à la mi-journée par plusieurs médias mais non confirmée par la Ville de Marseille.



Michèle Rubirola souhaite que face à la situation « catastrophique » de la ville, « l’urgentiste » Benoît Payan soit en première ligne et que le duo qu’elle formait avec son 1er adjoint soit « inversé.»



Retrouvez ci-dessous l’intervention complète de la maire (à partir de 21’10). A suivre sur Gomet’ les réactions et la synthèse de son discours.