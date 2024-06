Share on Facebook

La préfecture des Bouches-du-Rhône rappelle l’urgence de réaliser les derniers travaux de débroussaillement avant l’arrivée de l’été. En raison des récentes pluies, la végétation a connu une repousse rapide, rendant ces opérations cruciales pour prévenir les risques d’incendie.

Les propriétaires sont légalement tenus de débroussailler leurs terrains, une obligation qui, si elle n’est pas respectée, peut entraîner des sanctions. Ces travaux incluent la coupe et l’élimination des herbes et des plantes au sol.

Chaque année, les incendies détruisent des hectares de forêt, comme nous le rappelle l’incendie dans le Var la semaine dernière, provoquant des pertes matérielles significatives et, parfois des pertes humaines. Le débroussaillement, lorsqu’il est bien effectué, réduit l’intensité et la propagation du feu, facilitant ainsi l’intervention des pompiers et protégeant les forêts contre les départs de feu accidentels.

L’arrêté préfectoral du 12 novembre 2014 précise les zones concernées par cette obligation : les massifs forestiers et les terrains situés à moins de 200 mètres de ceux-ci. Les habitants des Bouches-du-Rhône doivent donc se mobiliser pour nettoyer leurs propriétés et ainsi contribuer à la prévention des incendies.

Liens utiles :



> Le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône

> Le Département met la main à la poche pour renforcer la lutte contre les incendies