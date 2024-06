Share on Facebook

SFR poursuit son engagement à offrir une connectivité optimale en renforçant ses réseaux 4G et 5G sur les plages du Prado et à la Marina olympique de Marseille. Après avoir assuré une couverture mobile dédiée pour l’arrivée de la flamme olympique sur le Vieux-Port, l’opérateur téléphonique installe un dispositif temporaire de 18 mètres de haut pour répondre aux besoins des résidents et des nombreux visiteurs attendus cet été.

Cette initiative s’inscrit dans la préparation en lien avec le Comité des Jeux Olympiques Paris 2024. Le Delta Festival, qui célèbre début septembre ses 10 ans cette année, bénéficiera également de cette augmentation de capacité mobile, garantissant une expérience connectée pour les festivaliers.

Trois enjeux majeurs sont au cœur de ce déploiement : renforcer la capacité des réseaux mobiles, assurer la qualité de fonctionnement et garantir la sécurité. Des dizaines de nouveaux sites mobiles ont été installés, avec une accélération de la couverture 5G notamment en Île-de-France et dans les zones stratégiques des Jeux Olympiques. Vingt-cinq antennes mobiles temporaires, notamment les IRMA, sont installées dans des lieux clés comme la Marina Olympique, qui doit accueillir 20 000 personnes.

En matière de qualité de service, SFR a mené des actions de maintenance préventive sur tous les points sensibles de son réseau et a gelé les travaux programmés pour cet été afin d’assurer une meilleure continuité de service. Pour la sécurité, l’opérateur a renforcé ses dispositifs humains et techniques de supervision pour protéger ses réseaux durant cette période de forte affluence.

