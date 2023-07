Lors de la deuxième édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces, le promoteur immobilier engagé Redman et l’école La Plateforme ont co-animé un atelier inspiré du design fiction pour imaginer des solutions de mobilités décarbonées à l’échelle du campus Omnes Education, porté par Redman, qui ouvrira ses portes en 2026 sur la Zac St-Charles d’Euromediterranée à Marseille.



Les participants étaient invités à co-construire des solutions de mobilités et imaginer l’impact sur la régénération du quartier et sa qualité de vie. Leur restitution est proposée sous forme d’articles de presse que nous vous présentons toute la semaine sur le site de Gomet’.

Depuis l’achèvement en 2026 du Campus de la place St Charles, l’arrivée du Groupe Omnes a transformé l’aménagement de tout un quartier.

Après l’arrivée du Campus OMNES le rond point Marceau est devenu la nouvelle place marceau, notamment à cause de l’explosion du nombre d’utilisateurs de vélos, dûe à la présence des nouvelles écoles, (Omnes, IMVT, le déménagement d’Epitech dans les bureaux d’Adriana), représentant désormais 3500 nouveaux étudiants.

Rappelez-vous, il y a quelques années, la place était occupée par un rond-point à plusieurs voies réservées aux voitures. La piste cyclable en contre-sens et passant anarchiquement sur les trottoirs, forçait les malheureux cyclistes à esquiver les bus leur faisant face et bouder la piste tracée. Le campus Omnes, réunissant en son sein six écoles, avait initialement prévu 80 places de stationnement dédiées aux deux roues non motorisées, mais a vu son local rapidement sous-dimensionné. Les stationnements vélos débordaient accrochés sauvagement sur tous les mobiliers urbains disponibles, jusqu’à gêner les piétons.

Devant cette situation nouvelle révélant un conflit d’usage, mais aussi des tensions avec les automobilistes, la ville a décidé d’aller plus loin et de s’emparer du sujet en initiant une projet d’aménagement de la place. Le projet de réaménagement urbain a alors imaginé le stationnement vélo comme élément structurant et totem urbain. Mis en scène dans un « Carrousel », le stationnement est maintenant apaisé et accessible à tous.

Le nouveau « manège à vélos » prend place désormais au centre d’un espace public repensé, conçu avant tout pour les mobilités douces. Désormais, les voitures devront contourner la zone, car l’espace est attribué aux mobilités douces et cafés qui ont pu se développer avec les étudiants.

« La place Marceau, en passe de devenir le nouveau cours Julien ? »

C’est possible. Mais en tout cas, on note l’arrivée de nouveaux commerces et services, et une nouvelle mixité d’usagers. Le soir, le quartier, qui a toujours été animé, voit ses usages évoluer avec l’arrivée d’étudiants et étudiantes.

Nous avons rencontré Martin, étudiant de 3eme année en Cyber Ingénierie. : « la proximité de la gare St Charles me permet de vivre chez mes parents, ensuite au carrousel ensuite je pose et reprends mon vélo ,et je peux me déplacer en ville, c’est super »

Article rédigé par Théo Lorrière, Gabrielle Renault et Pierre-Yves Graf.