Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

« On veut produire deux fois plus de spas cette année » lance Bruno Chiaretta, le directeur du site de production Setma Europe, implanté dans la zone industrielle « Athelia » de La Ciotat depuis 55 ans. Spécialisée dans la balnéo, la société de 150 collaborateurs - plus connue sous le nom de sa marque phare « Kinedo »…