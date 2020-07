La sénatrice Samia Ghali, élue dans le 8e secteur de Marseille a rencontré Michèle Rubirola hier soir et a confirmé sa volonté d’être sa première adjointe, si elle venait à être maire de Marseille (lire nos précédentes informations).

Vendredi 3 juillet, elle officialise sa demande dans une déclaration écrite intitulée « Créer les conditions d’un rassemblement que j’appelle de mes vœux » qu’elle poste sur twitter.

« Des valeurs que nous partageons » Samia Ghali

« Cette demande me paraît légitime. D’abord parce qu’au-delà des valeurs que nous partageons, je suis celle qui peut lui permettre samedi d’être effectivement maire de Marseille » affirme la sénatrice.

Avec 42 sièges, quand la majorité absolue au conseil municipal est à 51 voix, le Printemps marseillais a besoin de renfort pour prétendre à la majorité absolue.

Réélue dans le 15e et 16e arrondissements (Nord de Marseille), Samia Ghali souhaite participer à « la réconciliation » du Nord et du Sud de la ville. « J’ai donc clairement redit à Michèle Rubirola que Marseille ne pouvait plus se faire sans les quartiers nord », qui comptent parmi les arrondissements les plus paupérisés de la cité phocéenne.

« C’est donc en leur nom » qu’elle demande ce poste : «la balle est dans son camp et il est aujourd’hui de sa responsabilité de future maire de Marseille de créer les conditions d’un rassemblement que j’appelle de mes vœux », conclut-elle.

Déclaration de Samia Ghali, vendredi 3 juillet 2020

Lien utile :



L’actualité des municipales 2020 dans notre rubrique politique

L’actualité de Samia Ghali dans les archives de Gomet’