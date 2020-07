Michèle Rubirola, leader du Printemps marseillais, a répondu à la déclaration de Samia Ghali diffusée ce matin. « J’ai rencontré Samia Ghali et je lui ai redis mon ambition de faire des quartiers Nord une priorité » explique la nouvelle maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille. Elle poursuit : « A quelques heures de l’élection de la maire, je lui renouvelle mon appel au rassemblement et ma volonté totale ainsi que celle de l’ensemble du Printemps Marseillais de les voir, elle et ses colistiers, prendre part à l’exécutif. Ils ont toute leur place dans cette équipe. »

Néanmoins, Michèle Rubirola pose des limites : « Mais je le dis avec gravité et détermination, l’avenir de Marseille ne doit pas se jouer autour d’une revendication individuelle. Je ne serais l’otage d’aucun chantage, je réfute ces pratiques bien éloignées des enjeux et j’invite Samia Ghali à faire de même.» Lire ci-dessus l’intégralité de sa déclaration.

L’intégralité de la déclaration de Michèle Rubirola



« Dimanche, les Marseillaises et les Marseillais nous ont placé largement en tête sur l’ensemble de la ville, dans les urnes et au conseil municipal, avec 13 000 voix d’avance sur la droite sortante.

Pourtant, je suis consternée par les manoeuvres de bas-étages de la droite battue, ne reculant devant rien pour conserver son pouvoir et déposséder les Marseillais de leur victoire, de leurs espoirs. Le risque est clair : celui d’une droite à la dérive, prête à tout, y compris se compromettre avec le Rassemblement National. Demain, Marseille sera à la croisée des chemins, aucun choix dans l’hémicycle ne sera neutre.

Par leur vote, les Marseillais ont dit leurs espoirs de changement, ils ont élu une équipe, validé notre projet et nous ont donné mandat pour le mettre en place au cours des 6 prochaines années.



Ce projet, c’est celui d’une promesse : transformer Marseille, réduire les fractures trop nombreuses dans notre ville et proposer un plan d’avenir pour tous les habitants. Ce projet, c’est aussi celui d’une alternative qui met la priorité sur l’égalité de nos quartiers, du Nord au Sud, en appelant à un renouvellement des pratiques politiques. Ce sont des exigences que nous partageons avec Samia Ghali, ses colistiers, et les 2,89% des Marseillais qui ont voté pour son programme. Pour faire de cet avenir une réalité, je suis convaincue que le rassemblement le plus large de la gauche, des écologistes et des citoyens est la solution.



J’ai rencontré Samia Ghali et je lui ai redis mon ambition de faire des quartiers Nord une priorité.

A quelques heures de l’élection de la maire, je lui renouvelle mon appel au rassemblement et ma volonté totale ainsi que celle de l’ensemble du Printemps Marseillais de les voir, elle et ses colistiers, prendre part à l’exécutif. Ils ont toute leur place dans cette équipe.

Mais je le dis avec gravité et détermination, l’avenir de Marseille ne doit pas se jouer autour d’une revendication individuelle. Je ne serais l’otage d’aucun chantage, je réfute ces pratiques bien éloignées des enjeux et j’invite Samia Ghali à faire de même.

En votant pour moi et pour les listes du Printemps Marseillais, les Marseillais ont affirmé leur envie de changement d’équipe et de méthode. Nous pouvons créer une unité municipale et une unité de projet, nous pouvons faire de grandes choses pour défendre les intérêts de tous les Marseillais, sans exception. »