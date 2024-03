Le documentaire « Grotte Cosquer, Homo Sapiens et la mer » de Science Grand Format (émission de vulgarisation scientifique) est diffusé jeudi 21 mars à 21h05 sur France 5 et sur France TV. Le documentaire de 90 minutes produit par Antipode, réalisé par Vincent Perazio, écrit par Hugues Demeude et Vincent Perazio ; aborde la découverte de représentations marines dans la grotte sous-marine de Cosquer, révélation d’un lien profond entre les hommes préhistoriques et l’océan.

Henri Cosquer samedi 4 juin 2022 (Crédit Giorgia Grimaldi/Gomet’)

La grotte, explorée pour la première fois par Henri Cosquer (plongeur) dans les années 90, révèle ainsi un morceau essentiel de notre histoire préhistorique et posent une grande question aux chercheurs : « quelle pouvait être la relation des hommes préhistoriques à la mer ? » Alors que notre passé maritime a souvent été négligé, cette découverte remet en question cette perception en montrant que la présence humaine près des côtes était plus importante que ce que l’on pensait.

Des scientifiques européens, de la Méditerranée à l’Atlantique, travaillent à reconstituer les géographies disparues et à comprendre les ressources que les hommes préhistoriques tiraient du littoral. Leur travail permet de dévoiler peu à peu le lien qui unissait Homo Sapiens à la mer… Cette découverte soulève de nouvelles hypothèses sur l’histoire de l’humanité et souligne l’importance de notre relation avec l’océan dans le développement de nos sociétés préhistoriques. Les recherches se poursuivent afin de mieux comprendre cette relation et son impact sur notre évolution en tant qu’espèce.

« Grotte Cosquer, Homo Sapiens et la mer » (crédit photo : France TV)

