Dans le cadre du premier appel à projet Biodiversité lancé en 2023 par la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, créée il y a trois ans, deux associations marseillaises, Septentrion Environnement et 1 déchet par jour, reçoivent respectivement 110 000 et 30 000 euros. « 36 projets sur 285 ont été retenus et seront récompensés au total par 2,5 millions d’euros. Sept de ces associations sont implantées en région méditerranéenne à Arles, Castelnaudary, Carnoules, Marseille et Montpellier » affirme Cécile Scholler, secrétaire générale du Crédit Mutuel Méditerranéen.

Bernard Dalbiez (à gauche), président de la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen, président de la caisse du Crédit Mutuel Marseille Pelletan et Maurice Zirnhelt, directeur général du Crédit Mutuel Méditerranée (crédit photo : Bojkovski Antonin)

Maurice Zirnhelt, directeur général du Crédit Mutuel Méditerranée souhaite « répondre à des enjeux » dans une ville qui reste tout de même en légère progression selon l’indicateur de pollution chronique d’AtmoSud, Icair365, un outil qui mesure la quantité des polluants (ozone, dioxyde d’azote, particules fines) dans l’air.

Placées sous l’égide de la Fondation de France, les activités de mécénat de la Fondation Crédit Mutuel se regroupent en trois piliers : « le premier, un fonds de révolution environnemental et sociétal qui permet de soutenir des entreprises dans ce domaine là. Un deuxième qui concerne tout ce qui va être produits et services délivrés vers une clientèle fragile, dans la solidarité. Le troisième, est celui du mécénat » explique Bernard Dalbiez, le président de la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen et de la Caisse du Crédit Mutuel Marseille Pelletan.



« Au titre du dividende sociétal, il a été décidé par le Crédit Mutuel de consacrer 15% du résultat chaque année, soit 615 millions d’euros en 2024 qui vont être consacrés au financement de projets de transformation environnementale et solidaire » lance le président de la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen. 15%, soit 78 M€ en 2023) est affecté au mécénat et au soutien à l’action d’associations et d’ONG œuvrant en faveur de la solidarité sur les territoires et pour

l’environnement.

« Cela nous permet de rester ancrer dans nos valeurs, des valeurs de solidarité, des valeurs envers la société, pour un monde plus juste et plus durable ; notamment dans les projets que vous menez. » précise-t-il à l’adresse des différents membres d’associations présents au Phocéa, le siège du Crédit Mutuel Méditerranéen.

Créé le 16 décembre 1976, le Crédit Mutuel Méditerranéen, banque régionale mutualiste dispose de 160 points de vente répartis sur 13 départements en Provence Alpes Côte d’Azur, Corse et ex-Languedoc-Roussillon. Le Crédit Mutuel Méditerranéen emploie 1 327 salariés (812 femmes et 515 hommes) avec une gouvernance assurée par 1 618 élus (667 femmes et 951 hommes).

Septentrion Environnement face à « un incendie sous-marin »

Allocution des membres de l’association Septentrion Environnement : Solène Basthard-Bogain, directrice adjointe, Adrien Cheminée directeur scientifique et pédagogique et Tristan Estaque, chargé de missions scientifiques et de la Biodiversité.

L’association, institut de recherche et centre de formation Septentrion Environnement se consacre au suivi, à la préservation des populations de gorgones rouges et de leurs communautés face au changement global. Elle s’illustre par un « nouveau type de suivi scientifique » et va souvent à contre-courant de la pensée savante traditionnelle où l’« on a le chercheur, le sachant, dans sa tour d’ivoire qui ne communique pas avec le gestionnaire de la marine protégée, considéré comme l’homme de terrain, pas forcément sachant et qui a du mal à communiquer avec les politiques et les financeurs » observe Tristan Estaque, chargé de misions scientifiques et de la biodiversité au sein de Septentrion Environnement.

Au total, ce sont 148 populations différentes et environ 8000 colonies de gorgones qui ont été étudiées par l’association. Cinq aires maritimes protégées sont visées par le projet de suivi :

1 déchet par jour : « vainqueur de la coupe du monde de ramassage de mégots »

« L’association a été créée en 2016 sur le principe que chacun à son échelle, peu importe son revenu ou origine puisse contribuer à la préservation de l’environnement. Initialement, c’était un geste simple de tous les jours : ramasser un déchet par jour, avant de s’élargir avec des évènements, des interventions dans les écoles, dans les entreprises… » raconte Alexandre Mounier, le président d’1déchet par jour (ex-1pieceofrubbish). L’association organise des sessions de ramassage grand public sur les plages de Marseille. Pour ses membres, il faut sensibiliser la population à travers des visites dans les écoles, dans des quartiers populaires et moins sensibles à la cause écologique comme la cité Kallisté. Alexandre Mounier qui veut rester positif, rappelle tout de même que Marseille est « vainqueur de la coupe du monde de ramassage de mégots. »

Liste :

L’actualité du Crédit Mutuel Méditerranéen dans les archives de Gomet’

De Leeds à Marseille, Eddie Platt, le « globe-nettoyeur » !

Le site de Septentrion Environnement