Dans un entretien accordé à Gomet’, Isabelle Régner, vice-présidente déléguée à l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations à Aix-Marseille Université (AMU) détaillait les priorités de son plan pour l’égalité professionnelle. Ces axes, comme toute la politique de la vice-présidence, sont animés tout au long de l’année par une série d’actions et un programme d’animations très riche. Exemples par mi d’autres la volonté de faciliter l’inclusion des personnes transgenres et intersexes ou encore d’agir contre le racisme et l’antisémitisme.

Reconnaître le prénom et la civilité d’usage des étudiants transgenres et intersexes

Concernant, l’inclusion des personnes transgenres et intersexes, AMU s’engage à reconnaître le prénom et la civilité d’usage souhaités par les étudiants, notamment celui inscrit dans l’Espace numérique de travail, qui comporte l’adresse mail étudiante mais aussi tous les documents administratifs propres à chaque étudiant (listes d’inscription, d’appel, d’émargement).

Pour en bénéficier, les étudiants peuvent se manifester auprès de la vice-présidence (vp-egalite-fh@univ-amu.fr). A noter que ce même dispositif est également mis à disposition des personnels d’AMU. Avec cette mesure, l’objectif de l’Université est de ne pas ignorer la communauté LGBTI. Elle a également mis en place des formations auprès de son personnel pour le sensibiliser à la question, et éviter les discriminations liées à l’orientation sexuelle.

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, le 17 mai prochain, AMU organisé une table ronde intitulée « LGBTIphobies, de quoi parle-t-on ? Définitions, outils et moyens d’action ». Cette table ronde a été marquée par l’intervention de Flora Bolter, co-directrice de l’Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean Jaurès, et de représentants d’associations LGBTI+ partenaires d’Aix-Marseille Université.

Des babyfoots inclusifs pour promouvoir la mixité sociale



Des babyfoots, accessibles aux personnes à mobilité réduite, ont été fabriqués spécialement aux couleurs d’Aix Marseille Université. Leurs figurines présentent une mixité de peaux et de genre. Leur utilisation ludique vise à développer un vaste programme de sensibilisation et de formation destiné aux étudiant.es pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations tout au long de l’année sur les différents campus. Un questionnaire est accessible via un QR code sur tous les babyfoots en place pour en connaître la fréquence d’utilisation et l’impact en termes de discussion et d’échange sur la diversité et l’inclusion. Ils sont installés sur quatre campus : INSPE – Avignon, faculté Economie et Gestion – Marseille (campus Colbert), IUT Réseaux informatiques et Télécommunications Marseille (campus Luminy) et SATIS (Sciences Arts et Techniques de l’Image et du Son) – Aubagne.

Un bonus pour les étudiants qui s’engagent

Aix Marseille Université a choisi en début d’année de changer la signature apposée sous son logo avec la nouvelle signature « Socialement engagée.» Une façon d’incarner les valeurs humaines et sociétales de la plus grande université francophone du monde.

Parmi les mesures mises en place pour faire vivre cette promesse, AMU intègre dans toutes ses formations un «bonus» pour les étudiants engagés dans tous les domaines. Le bonus « Engagement pour l’égalité femmes-hommes ou la lutte contre les discriminations » valorise ainsi la participation des étudiant·e·s

d’AMU à des activités d’accompagnement, de tutorat, de parrainage, d’ateliers scolaires, ou à un projet individuel ou en groupe portés en relation avec des associations ou organismes reconnus par AMU dans les domaines de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Il peut rapporter

l’équivalent de 0,5 point pour la note de l’année des étudiants.

Les chargées de mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations d’Aix Marseille Université



Egalité femmes-hommes :



Frédérique Chopin (secteurs droit, sciences politiques, d’économie et gestion)

Magali Putero (secteurs sciences et technologies)

Anne Balansard (secteurs arts, lettres et sciences humaines).



Indicateurs de parité :

Magalie Ochs



Lutte contre le racisme et l’antisémitisme :

Ariane Vidal-Naquet



Contacts utiles :

En cas de violences sexuelles ou sexistes, il est possible de contacter AMU par mail à harcelement-sexuel@univ-amu.fr ou par téléphone au 04.13.550.550