Le Plan de relance lancé en 2020 par le gouvernement est en phase active de déploiement. Sur le territoire régional, c’est le sous-préfet Benoît Mournet qui, au sein des services de l’Etat à la préfecture, anime le dispositif. Véritable facilitateur et porte-parole de l’Etat pour la diffusion de ce programme inédit de 100 milliards sur deux ans, le sous-préfet avait reçu en février quelques abonnés privilégiés de Gomet’ lors d’une rencontre « de bon(s) matin(s) ».

Plan de relance : l’Ademe, Bpifrance, la DRFIP et la Dreets au rendez-vous des entreprises

Benoît Mournet avait alors suggéré d’organiser un nouveau rendez-vous, plus large, avec les têtes de réseaux qui administrent concrètement le Plan de relance. Objectif : répondre concrètement aux questions des entrepreneurs et des différents porteurs projets intéressés par les mesures de financements.

Benoît Mournet (Crédit Gomet’/JYD)

Ce rendez-vous s’est déroulé vendredi 16 avril de 11h à 12h30 via Zoom à l’occasion d’un nouveau grand débat organisé par la rédaction de Gomet’. Il a réuni comme prévu les principaux responsables du Plan de relance à Aix Marseille Provence et plus largement au niveau régional.

Autour du sous-préfet, Benoît Mournet, nous avons eû le plaisir d’accueillir Yves Le Trionnaire, le directeur de l’Ademe, Nicolas Magenties, le directeur régional de Bpifrance, Yvan Huart, directeur du pôle expertise et service aux publics à la Direction régionale des finances publiques et Matthieu Bérille, chef de pôle adjoint économie, entreprises, emploi et compétences à la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) de Provence Alpes Côte d’Azur.

Deux grand témoins : Pierre Grand-Dufay et Patricia Ricard

Après ce débat (revoir les vidéos) riche en explications et derniers chiffres sur l’avancement des opérations, nous vous proposons, en partenariat avec la préfecture des Bouches-du-Rhône, ce supplément spécial qui vient reprendre l’essentiel des interventions des invités. Outre les têtes de réseaux de la task force publique, il donne aussi la paroles à deux deux grands témoins venus se joindre au débat ce jour-là. D’une part, Pierre Grand-Dufay, président du fonds d’investissement Tertium et délégué régional de France Invest et d’autre part Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard. Tous les deux apportent leur vision de la situation économique et leur perception du Plan de relance. Parfois élogieux, parfois critique, leurs avis nous ont paru particulièrement pertinents et utiles à rappeler.

Outre les verbatim de chaque intervenant, ce supplément vous livre un état des lieux de l’avancement du Plan de relance dans la région. Il livre aussi une liste utile des appels d’offre en cours (p20 et 21) ainsi qu’une série de contacts et de liens utiles. La préfecture des Bouches-du-Rhône a également décidé de lancer une newsletter afin de tenir informer les chefs d’entreprises et décideurs du territoire de l’actualité des mesures de France relance. Bonne lecture à tous. Vive la relance !

Le supplément Spécial Plan de relance de Gomet’