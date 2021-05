Isabelle Régner, vice-présidente à l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations d’Aix-Marseille Université, détaille le contenu du plan d’égalité professionnelle femmes-hommes qui était en cours de finalisation (entretien réalisé le 15 avril dernier). Elle explique aussi sa méthode pour lutter contre les stéréotypes de genre.

Quelles sont vos priorités aujourd’hui ?

Isabelle Régner : Nos priorités sont de réaliser le plan d’égalité professionnelle, que toutes les universités doivent finaliser avant mai 2021. Le notre est quasiment finalisé, nous sommes encore en train de travailler dessus avec les organisations syndicales. Ce plan comporte quatre axes : le premier axe est le diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Le deuxième consiste à lutter contre les stéréotypes de genre. Le troisième, à favoriser équilibre entre vie personnelle familiale et vie professionnelle. Enfin, le quatrième axe est consacré à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Quel dispositif prévoyez-vous pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles ?

I. R. : AMU est déjà très en avance sur la lutte contre harcèlement sexuel. Elle s’est dotée depuis 2016 d’un dispositif que les étudiants et personnels peuvent saisir par mail ou pat téléphone. En l’état actuel, ce dispositif permet de signaler quand on se sent victime, mais également quand on pense être témoin de ces violences. Une référente en charge de la saisine va alors pouvoir mettre la personne concernée en relation avec des médecins, des psychologues, par exemple. Elle va aussi pouvoir qualifier les faits et proposer un rapport juridique pour savoir quelle suite donner à la situation, faire en sorte qu’elle cesse, voire proposer éventuellement une enquête administrative. Il revient ensuite à la gouvernance de mener l’enquête et de mettre en place une commission disciplinaire si cela s’y prête.

« Vers la création d’une structure indépendante et autonome » Isabelle Régner

Cependant, nous constatons que ce dispositif ne fonctionne pas aussi bien : en effet, il occasionne 25 saisines en moyenne par an, ce que l’on sait être insuffisant compte tenu des problématiques rencontrées au sein d’AMU, comme dans d’autres universités. C’est pourquoi nous sommes en train de réfléchir à la création d’une autre structure, indépendante et autonome, composée de personnes à temps plein qui pourront prendre pleinement en charge la lutte contre les violences sexuelles, mais aussi le harcèlement moral et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Un groupe de travail est actuellement en cours pour réfléchir à ce projet, groupe qui associe des spécialistes, des personnels d’AMU et des organisations syndicales. Par ailleurs, nous prenons des conseils auprès d’autres universités, notamment l’université de Montréal qui a mis en place depuis quelques temps déjà un bureau d’intervention qui fonctionne bien. Nous allons essayer de proposer quelque chose de comparable.

Il est important qu’AMU dispose d’un dispositif interne qui fonctionne bien en interne. Ce qui n’empêche pas, en plus de maintenir et de développer les partenariats avec des structures externes telles que l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM), la Maison des Femmes, ou encore la Maison de lutte contre les discriminations.