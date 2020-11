Les professionnels de l’immobilier ont perçu de longue date, depuis une décennie, les changements que la pandémie accélère : une nouvelle organisation des entreprises se profile. Emmanuel Gard, co-fondateur de Trium Group, opérateur immobilier, s’exprime sur cette approche, sur l’évolution des organisations « adaptantes ». Il était intervenant lors du débat « Télétravail : vigilances et opportunités » que nous avons organisé vendredi 23 octobre.

Emmanuel Gard (Crédit DR)

C’est aujourd’hui un lieu commun que de considérer que la crise que nous traversons aura permis l’essor d’une nouvelle façon de travailler jusqu’alors peu prisée en France : le télétravail, ou Home office.

Non, ce n’est pas la fin des sièges sociaux, des directions régionales, des grands immeubles tertiaires Emmanuel Gard

De cette nouvelle tendance, il s’agit de tirer les bons enseignements. En effet, on lit et on entend aujourd’hui un peu tout et parfois n’importe quoi : non, ce n’est pas la fin des sièges sociaux, des directions régionales, des grands immeubles tertiaires. Non, les millions de mètres carrés de bureaux occupés dans les quartiers d’affaires ne vont pas se vider du jour au lendemain.

Il paraît plus pertinent d’analyser l’évolution de la politique des organisations et des nouvelles solutions immobilières qui s’offrent dès aujourd’hui aux collaborateurs. Constatons d’abord la rapidité avec laquelle les entreprises se sont adaptées pour faire face à une situation inédite. À la benne les traditionnels process et comités stratégiques pour mettre en place un changement aussi radical.

De nouvelles solutions immobilières s’offrent dès aujourd’hui aux collaborateurs. Emmanuel Gard

Mais peut-être que cette agilité soudaine n’est en fait que le prolongement d’une double tendance constatée et éprouvée depuis une petite dizaine d’années sur l’évolution des modes de travail :

Le développement du coworking : dénomination d’ailleurs mal adaptée en ce qu’elle renvoie à des grands espaces partagés avec une cuisine design et un baby-foot, alors qu’aujourd’hui l’offre proposée est globalement très qualitative et personnalisée.

Une évolution également constatée au sein même des entreprises avec des aménagements de plus en plus dynamiques, des espaces dédiés et adaptés à différents types d’activité et même – gros mot aujourd’hui dans la bouche de certain – du « flex office ».

Avant la crise en France, le télétravail avait fait son apparition, plutôt timidement ; le Covid 19 aura permis de l’installer durablement. Pour les organisations, il s’agit dès lors d’intégrer ce nouveau paradigme tant dans son occupation spatiale que ses impacts managériaux.

La crise est un accélérateur du changement dans le monde de l’entreprise

Notre humanité s’exprime dans notre relation aux autres. Soyons vigilants à ne pas avoir une vision manichéenne ou étroite de cette période. Car si elle n’est pas une parenthèse, mais plutôt l’accélérateur d’un changement dans le monde de l’entreprise, la crise ne va pas balayer d’un revers de main les évolutions initiées depuis 10 ans, mais bien les renforcer en ajoutant une brique complémentaire. L’entreprise, dont les collaborateurs sont le fondement de sa proposition de valeur, aura à cœur de mettre en place une nouvelle organisation immobilière autour du triptyque suivant :

1 Le siège ou la direction régionale est le camp de base ;

2 Les espaces de travail sont flexibles et partagés en coworking ;

3 Le télétravail devient banal.

Les organisations « adaptantes » souhaiteront offrir des solutions dédiées aussi bien à chacun de leur collaborateur qu’au travail en équipe. Le déploiement d’une solution immobilière en trépied doit être accompagné et co-construit. Des adaptations très opérationnelles doivent notamment être déployées afin d’améliorer la qualité de l’expérience utilisateur du home office (se connecter, s’isoler…).

Il y aura donc bien un avant et un après crise sanitaire, mais plutôt par l’accélération d’un processus déjà engagé, qu’un changement radical dans la conception des espaces de travail.

Emmanuel Gard

Co-fondateur de Trium Group

Liens utiles :



> Revoir l’intervention d’Emmanuel Gard en vidéo lors de notre grand débat consacré au télétravail.

> Confinement 2 : « le télétravail n’est pas une option » insiste Elisabeth Borne (2/4)

> L’actualité du télétravail dans les archives de Gomet’

> L’actualité de l’immobilier dans notre rubrique dédiée.