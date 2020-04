Afin de de pas inciter les touristes à venir dans notre département, Pierre Dartout, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté interdisant la location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône jusqu’au 15 avril 2020 (date du terme de la période actuelle de confinement).

Pour limiter tout risque de contagion et éviter la concentration de personnes, en un même lieu disposant de parties communes, il est donc désormais interdit aux hôtels du département de louer leurs chambres à des fins touristiques souligne la préfecture.

« Cette interdiction vise, en ce début de vacances scolaires, à dissuader l’arrivée dans les Bouches-du-Rhône, de personnes en provenance de zones dans lesquelles le virus covid-19 circule activement » précise la préfecture. Les vacances de printemps ont en effet débuté samedi pour la zone C (Paris, Toulouse, Montpellier).

Quelques exceptions

L’interdiction ne concerne pas l’hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui vivent à l’hôtel, l’hébergement d’urgence ou l’hébergement pour des besoins professionnels. Mais ces personnes doivent, toutefois, justifier auprès de l’hébergeur du motif de leur demande d’hébergement.

Pierre Dartout en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun pour que les mesures de confinement soient strictement respectées et rappelle que tout contrevenant s’expose à de lourdes sanctions, risquant de multiples contrôles sur sa route. (135 euros par personne au premier contrôle, 200 euros au second et jusqu’à 3 650 euros et six mois de prison pour plus de trois récidives).

