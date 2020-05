« Tout a été préparé et tout est prêt pour une rentrée progressive et sécurisée dans les écoles », à compter de mardi 12 mai se félicite la Ville de Marseille dimanche 10 mai dans un communiqué. La Ville précise que 443 écoles sur les 470 qu’elle compte ouvriront. 27 écoles n’accueilleront pas d’élèves pour des raisons diverses : 20 dans les quartiers de Malpassé (13e) et Kallisté (15e) sur recommandation de l’Agence Régionale de Santé ; deux pour suspicion de covid-19 à La Capelette et La Capelette Laugier (10e) ; et cinq faute de la moindre inscription volontaire d’enfants à Félix Piat (3e ) dans les maternelles de la Visitation et Saint-Joseph Les Micocouliers (14e ), et aux écoles maternelle et élémentaire de La Rose La Garde (13e).

Comme elle avait détaillé la semaine dernière, la Ville de Marseille rappelle qu’elle met en place « tous les équipements d’hygiène et de protection nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des enfants, des enseignants et des personnels municipaux (savon, gel hydroalcoolique, essuie-mains …). » La mairie assure que « toutes les écoles ont aussi été nettoyées et seront désinfectées au quotidien, tandis que leurs sanitaires ont été revisités, pour permettre un accueil de manière progressive et sécurisée.»

Le selon le recteur de l’Académie d’Aix-Marseille, Bernard Beignier, environ 90% des écoles des quatre départements de l’Académie vont rouvir à partir de demain mardi 12 mai. Mais seulement 61000 élèves sont attendus sur un total de 300 000 soit 20% des écoliers, les autres restant scolarisés à domicile le désir de leurs parents.

