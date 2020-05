Si 9 477 enfants avaient été inscrits par leurs parents pour ce premier de jour d’école post-confinement, 3 668 d’entre eux ont finalement effectué leur rentrée des classes mardi 12 mai annonce la Ville de Marseille dans un communiqué. Ce sont les élèves de grande section de maternelle, CP, CE1 (en Rep et Rep +) et CM2 qui étaient appelés à revenir dans les écoles.

Environ 80 000 élèves sont inscrits dans les écoles marseillaises toutes classes confondues. Ils étaient donc moins de 5% ce mardi à profiter de cette rentrée inédite au milieu du mois de mai après deux mois de confinement.

Ces élèves ont été accueillis dans 404 écoles municipales (soit 9 élèves seulement par écoles) « où la Ville de Marseille avait déployé tous les moyens pour les recevoir dans le plus grand respect du protocole sanitaire. » 2 551 écoliers ont bénéficié d’un repas chaud et complet dans les cantines et selfs annonce également la mairie.



Sur les 470 établissements de la Ville de Marseille, 30 sont restés fermés sur décision de leur directeur, 22 n’ont pas ouvert leurs portes conformément aux recommandations de l’Agence régionale de santé et 11 autres faute d’élèves pourtant préalablement inscrits par leurs parents.

Lors du Face-à-face politique organisé par Gomet’, Benoît Payan, chef de l’opposition socialiste au conseil municipal, a jugé que cette rentrée était « prématurée » et organisée « dans la précipitation.» (revoir l’intégralité du Face à face avec Jean-Pierre Serrus).

Petite affluence dans les écoles de Marseille mardi 12 mai. Ici une école dans le quartier Bompard (7e). Photo JRG)

Les moyens mobilisés par la Ville :



+ Avec les enseignants et les 1 506 agents municipaux mobilisés ainsi que les 220 agents prestataires chargés du nettoyage des sanitaires et des locaux communs dans les écoles élémentaires.

+ Toutes les écoles ont été nettoyées avant leur réouverture et seront désormais désinfectées au quotidien.

+ La Ville de Marseille a aussi totalement revisité l’ensemble des sanitaires.

+ Tous les établissements ont par ailleurs été approvisionnés en équipements d’hygiène et de protection.

+ Les cantines et les selfs ont été aménagés pour respecter les consignes de distanciation sociale.



Source : Ville de Marseille

