Mercredi 19 mai, jour du retour à la vie, Olivier Marchetti a sorti le tapis rouge et rangé les fonds verts. Au terme de plusieurs années d’élaboration, les plateaux de tournage de Provence Studios, société qu’il préside, vont mettre en service le 1er juillet une technologie unique en France : « The Next Stage », un décor virtuel et immersif projeté sur un mur de Led. Fort de ses 26 000 m² de studios, l’entreprise implantée à Martigues, a déboursé deux millions d’euros en fonds propres pour mener à bien ce projet. Une innovation développée par sa filiale La Planète Rouge, présidée par Lionel Payet-Pigeon. « On travaille comme les plus grandes sociétés internationales, c’est un outil dernier cri qu’utilise les studios Disney », se réjouit ce-dernier après une courte présentation vidéo.

The Next Stage, c’est avant tout une immersion virtuelle pour les comédiens. Avec cette nouvelle technologie, ils joueront « au centre d’un décor projeté sur un mur de Led, qui évolue en temps réel », précise la Région Sud dans un communiqué. « The Next Stage va décupler la créativité de nos producteurs et de nos réalisateurs », s’émerveille Olivier Marchetti. Cet outil va permettre à Provence Studios de réduire de manière drastique les coûts de fabrication, de déplacement et de construction. Une manière pour la société de voyager à l’autre bout du monde, sans quitter les plateaux de tournage et en réduisant son empreinte carbone. Provence Studios vient par ailleurs d’installer 28 000 m² de panneaux solaires sur les toits de ses bâtiments.

« The Next Stage », un décor virtuel immersif projeté sur un mur de LED (Crédit : Rémi Liogier)

Des « retombées économiques colossales » pour la Région

Conscient des recettes que peut engendrer une telle technologie avec son mur de Led, Renaud Muselier (LR), président de la Région Sud, a lui aussi mis la main à la poche pour que The Next Stage voit le jour à Provence Studios. Au titre de l’opération d’intérêt régional (OIR), la Région a décaissé 530 000 euros en octobre dernier. « Les producteurs européens qui hésitaient auparavant à tourner à Los Angeles ou en Provence-Alpes-Côte d’Azur, maintenant ils viennent ici », se félicite l’élu après avoir effectué un test PCR entre deux studios, tournage oblige. « Tout cela crée de l’emploi et apporte un rayonnement international à notre région », rappelle-t-il.

Après les Tuche 2 et Taxi 5, la société Provence Studios se lance dans un nouveau projet international : « Serpent Queen », une série co-financée par la Région (100 000 euros), et dont le tournage vient de débuter. Les moyens colossaux déployés pour mener à bien ce projet « vont engendrer le recrutement de nombreux techniciens de la région et plus de 5000 figurants », indique la Région Sud qui ajoute que les retombés économiques liées au tournage seront « considérables ».

