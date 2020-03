Le chef d’entreprise Philippe Veran ne veut plus que cela se reproduise. Face à la crise du coronavirus et aux difficultés rencontrées par les hôpitaux français, il a décidé de prendre une initiative : le projet de création d’un fonds d’investissement géré par le public mais alimenté par les entreprises. Ce fonds, qui viendrait financer la rénovation, la construction et les équipements des hôpitaux publics pourrait lever de 10 à 20 milliards d’euros par an.

La proposition qu’il a présentée, sous forme de lettre ouverte au président Macron (voir ci-dessous), a été partagée lors du dernier comité exécutif de crise mercredi 25 mars à Biotech Dental, sa société spécialisée dans les implants dentaires et les appareils pour les cabinets de dentistes. L’idée a aussi été diffusée sur les réseaux sociaux où elle a reçu de nombreux soutiens.

Philippe Veran est aussi le suppléant de Jean-Marc Zulesi, le député LREM de la circonscription. Il compte d’ailleurs bien s’appuyer sur le parlementaire pour que le projet prenne une tournure institutionnelle rapidement. « C’est maintenant qu’il faut agir avant que le naturel revienne au galop » plaide-t-il craignant qu’une fois sorti de la crise le pays oublie vite les priorités sanitaires.



