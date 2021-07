On croit toujours connaître sa ville. Puis arrive un nouveau guide et on s’étonne d’avoir encore quelques endroits à découvrir. 111 lieux à Marseille à ne pas manquer vient de paraître : une sélection au goût du jour, à la fois disparate et riche. Des lieux anciens, dans leur jus, ou d’autres, investis récemment par des artistes notamment. Des lieux occupés et ouverts au public, d’autres abandonnés. En centre-ville comme en pleine garrigue, jusqu’aux frontières du territoire, en plein air, sous terre ou sous mer. Pour s’émerveiller, se cultiver, mais aussi se détendre ou se restaurer.

Marseille, sous la plume et avec la curiosité de Dominique Milherou, est venue ainsi s’ajouter à l’originale collection des 111 lieux à ne pas manquer, éditée par la maison allemande Emmons. Une série qui compte à ce jour près de 400 titres, la plupart Outre-Rhin. On aurait presque envie de penser qu’il vaut mieux tard que jamais… Quant à l’auteur, parisien d’origine tombé amoureux de cette ville qu’il considère si mystérieuse et « improbable », il a choisi, en 2012, d’y migrer avec femme et enfants. Une belle plume et un œil de photographe également, au service tout d’abord de la gastronomie, puis du tourisme et de la communication. il est également le créateur du blog tourisme-marseille.com et gère l’agence de communication print, photo et web Petit carnet.

Informations pratiques et liens utiles :



En librairie : 111 lieux à Marseille à ne pas manquer, par Dominique Milherou – Editions Emmons: – 240 pages – 16,95 €

https://www.111lieux.com

