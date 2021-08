Share on Facebook

Après la Tunisie, c’est au tour de l’Algérie d’être confrontée à un record des contaminations, avec 169 000 cas recensés dans tout le pays, dont 1537 nouvelles contaminations ces dernières vingt-quatre heures. Le pays a de nouveau instauré un couvre-feu de 20h à 6h pour tenter d’enrayer l’épidémie, mais l’oxygène vient cruellement à manquer dans les hôpitaux, c’est pourquoi un appel aux dons a été lancé par le collectif Algériens solidaires Covid-19 à Marseille, ville où la diaspora algérienne est présente en nombre.

Les dons seront ensuite reversés aux hôpitaux algériens sur tout le territoire « de façon à ce qu’aucune région ne soit privée de cet élan de générosité des algériens de la diaspora », précise l’association. La somme doit permettre de financer 2000 concentrateurs d’oxygène pour équiper à la fois les infrastructures hospitalières, mais aussi les particuliers, contraints de rester chez eux face à la pénurie de lit en réanimation.

Ce n’est pas la première fois que l’association Algériens solidaires, créée en avril 2020, vient en aide à son pays d’origine. Elle a déjà organisé deux collectes en avril et en octobre dernier qui ont respectivement permis d’acheter 1500 et 5000 kits respiratoires haut débit, spécifiquement pour les hôpitaux.

« Une capacité en réanimation divisée par quatre par rapport à la France »

« En Algérie, le nombre de lit en réanimation est divisé par quatre, par rapport à la France », compare le docteur Djamel Zerki, président d’Algériens solidaires, contacté par Gomet’. L’accès à la vaccination est par ailleurs limité, à la fois par un manque de doses et par un manque d’incitation. Pour l’heure, l’Algérie produit localement le vaccin russe Spoutnik V et produira prochainement le vaccin chinois Sinovac. « Il y a actuellement uniquement 4 millions de doses pour 44 millions d’habitants ! C’est largement insuffisant », se révolte Djamel Zerki. « Pour désamorcer la situation, il faut deux choses : un confinement rigoureux et une vaccination optimale », poursuit le médecin.

Pour l’heure, l’appel aux dons a permis de récolter 21 532€ sur les 1,3 million attendu dans une dizaine de jours, sachant qu’un concentrateur d’oxygène coûte 650 euros pièce.

