La mixité et l’égalité professionnelle dans la région Sud sera à l’honneur lors d’un événement organisé par la Cité des Métiers de Marseille et de Provence Alpes Côte d’Azur, en tant qu’animatrice du site OsezLeMix, le 22 avril de 10h à 17h en visioconférence.

OsezLeMix est le fruit d’une collaboration de différents acteurs et est animée par la Cité des Métiers : cette plateforme vise à faire rayonner les actions régionales mises en place en faveur de l’égalité et de la mixité professionnelles.

L’événement est organisé en partenariat avec la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), la DRDFE (Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité) et le Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La journée se partagera en deux temps.

Une table-ronde avec les acteurs mobilisés en Région Sud

En 2015, la Dreets, la DRDFE et le Conseil régional ont mis en place un Contrat de plan État Région (CPER) pour l’égalité professionnelle. Ce dispositif vise à soutenir financièrement les actions en faveur de l’égalité professionnelle (mixité des métiers, projets d’entrepreneuriat, mise en place de politiques pour favoriser l’égalité dans les carrières et les salaires). Ce sont plus de 70 projets qui ont été financés grâce cette action.

La table-ronde organisée de 10h à 12h30 en ligne reviendra sur les actions régionales menées depuis 2015. Ce rendez-vous permettra de faire le bilan des opérations menées, de faire le point sur les avancées dans la sensibilisation et la coordination des acteurs du territoire ainsi qu’une présentation des financements possibles en région afin de soutenir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La table-ronde s’articulera autour de quatre thématiques :



L’égalité Pro en action : l’événement OsezLeMix !

Des ateliers thématiques sur la mixité et l’égalité professionnelles

De 14h à 17h, six ateliers thématiques sont proposés :



14h15 – 15h

> Index-égalité : Pourquoi ? Comment ?

Présentation de l’index-égalité femmes-hommes en entreprises avec rappel des obligations réglementaires, actions de contrôle et d’accompagnement, chiffres sur la situation régionale. Atelier animé par la Dreets.

> Tout savoir sur les chartes et les labels de l’égalité professionnelle.

Présentation des chartes et labels en faveur de l’égalité professionnelle. Atelier animé par l’Afnor et BPW (Business & Professional Women) Marseille.

15h15 – 16h

> Index-égalité : Retours d’expériences

Présentation des mesures d’accompagnement dans le cadre de l’Index-égalité. Atelier animé par l’Aract (Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail) et la CFDT Paca.

> Utiliser l’écriture pour rendre les femmes visibles

Présentation et échanges ouverts autour de la politisation des questions linguistiques, débat sur l’écriture inclusive. Animé par Chrystel Breysee, fondatrice d’Égalité des chances et docteure en sciences du langage.

16h15 – 17h

> Les réseaux professionnels, une solution pour développer le leadership des femmes ?

Présentation de plusieurs réseaux féminins tels que Femmes 3000, Les Elles à l’unisson, Administration moderne avec un débat sur l’importance de ces réseaux.

> Comment favoriser l’échange de pratique en matière d’égalité professionnelle ?

Présentation des actions menées sur la thématique de l’égalité et de la mixité professionnelles avec le forum OsezLeMix, analyse territoriale et enjeux des échanges de pratiques, débats et animations.

L’inscription à la table-ronde de la matinée et aux ateliers est prévue sur ce lien.

