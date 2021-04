Ce 13 avril, à l’occasion du salon Economie Sociale et Solidaire (ESS) Sud, la Mutuelle Générale et la Chambre régionale des entreprises d’économie sociale et solidaire (Cress) Sud Paca ont annoncé l’ouverture prochaine du Club des entrepreneurs solidaires et responsables, qui sera inauguré le 24 juin prochain au Cloître dans le 13e arrondissement de Marseille.

L’ambition de ce club est de devenir un lieu d’échange et d’interaction entre les entrepreneurs de l’économie solidaire et sociale, mais pas que. Le club sera ouvert à toutes les entreprises de Marseille et au-delà, quelle que soit leur taille. Très petites, petites et moyennes entreprises y seront donc les bienvenues.

« Aujourd’hui, diriger une entreprise est un métier qui demande une réflexion continue » David Heckel

Au programme : des formations sur des questions de stratégie managériales – gestion de crise, prise de décision, ou encore bien-être au travail. En plus de cela, le club aura vocation à créer des moments de convivialité entre entrepreneurs pour échanger sur leur métier. « Aujourd’hui, diriger une entreprise est un métier qui demande une réflexion continue », explique David Heckel, directeur de la Cress Sud Paca. L’objectif du club sera donc de nourrir cette réflexion et d’offrir un parcours d’accompagnement aux entrepreneurs qui souhaitent s’orienter vers une économie solidaire et responsable.

Pour l’heure, les instigateurs du club des entrepreneurs solidaires et responsables – la Cress Sud et la Mutuelle Générale, en partenariat notamment avec l’agence Marsail – maintiennent le suspense sur le contenu et l’organisation des formations, mais ils espèrent attirer une cinquantaine d’adhérents dès la première année.

Le coût de l’adhésion a également d’ores et déjà été annoncé : 240 euros à l’année, avec les six premiers mois offerts pour la première année. De plus amples informations pratiques, notamment sur les modalités d’adhésion, devraient être apportées d’ici le 24 juin sur la page Linkedin du club.

Les opportunités liées aux JO 2024

Chaque année, le salon ESS Sud est le rendez-vous des acteurs de l’économie solidaire et sociale de la région. Il permet de sensibiliser les entreprises participantes à diverses thématiques pour créer un écosystème économique fondé sur l’utilité sociale et la solidarité.

Tout au long de la journée, les conférences se sont enchaînées sur des thèmes reliés à l’économie sociale et solidaire : qualité de vie au travail, économie circulaire et raisonnée… L’une de ces conférences, consacrée aux opportunités économiques provoquées par les Jeux olympiques et paralympiques 2024, a permis aux entrepreneurs de se projeter sur cet événement majeur, qui devrait mobiliser pas moins de 3715 emplois directs à l’échelle régionale selon les estimations du Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES) de Limoges et d’Amnyos, et générer des appels d’offres intéressants pour les entreprises du territoire. Ces opportunités sont à retrouver sur la plateforme d’ESS 2024.

