Dans une lettre ouverte publiée sur le site du Ravi, le collectif des écoles de Marseille (un collectif de citoyens créé en 2018 pour dénoncer la situation des écoles marsellaises) s’adresse à Sophie Bellon, dirigeante de la SA Sodexo, numéro deux mondial de la restauration collective.

Dans cette lettre, le collectif alerte l’entreprise sur la situation vécue par les familles en difficulté financière pendant cette situation. Il rappelle que, sur l’année 2018/2019, «1 265 familles ont bénéficié de la gratuité totale, 14 647 familles ont bénéficié du tarif réduit dans le 1er degré». Des chiffres qui permettent de comprendre l’inquiétude du collectif sur la capacité de certaines familles à subvenir à leurs besoins alimentaires en cette période de confinement. «Il nous semble inconcevable que Sodexo et les moyens humains et matériels qui lui ont permis de conserver le monopole de la restauration scolaire depuis de nombreuses années, ne soit pas un acteur essentiel de l’aide alimentaire à Marseille», continue la lettre qui rappelle également que, «la cuisine centrale de la ville gérée par Sodexo – située à Pont-de-Vivaux- , est en capacité de produire jusqu’à 55000 repas par jour».

Jean-Claude Gaudon ordonne la réouverture de la cuisine de Sodexo

A la suite d’une visio-conférence rassemblant les huit maires de secteurs, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin a finalement ordonné à Sodexo de rouvrir sa cuisine centrale. Le dispositif, mis en place dans une dizaine de jours, devrait permettre de distribuer 5000 repas chaque jour aux familles les plus démunies. Dès le 9 avril, le maire s’était déjà exprimé sur Twitter sur sa volonté de mettre en place un dispositif d’aide alimentaire.

d’aide aux parents dont les enfants étaient habituellement accueillis gratuitement dans les cantines scolaires.

Ces aides permettront ainsi à ses familles de financer un repas complet et équilibré par jour et par enfant.

La décision de la mairie a été saluée, mercredi 15 avril, par Sophie Camard, la suppléante du député Jean-Luc Mélenchon, et candidate du Printemps Marseillais aux municipales à Marseille (liste arrivée en tête dans les 1er et 7e arrondissements) : « Je me félicite de la réouverture partielle de la cuisine centrale de Marseille, comme je l’avais demandé le 3 avril dernier, avec l’appui de mes camarades du Printemps marseillais. »

