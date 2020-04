Le gouvernement se mobilise à plein pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus. Deux jours après l’allocution aux Français prononcée par Emmanuel Macron, un conseil des ministres s’est tenu mercredi 15 avril, à l’issue duquel le Premier ministre Edouard Philippe a précisé les nouvelles mesures prises sur le plan économique et social.

Six milliards d’euros en plus en faveur des TPE et des indépendants

Comme il est désormais de coutume après les interventions présidentielles, Edouard Philippe a pris la parole pour traduire les engagements du gouvernement face à la crise du coronavirus. « Nous avons porté le plan d’urgence à un total de 110 milliards d’euros » a notamment indiqué le Premier ministre, en annonçant un total de « 24 milliards d’euros pour le financement de l’activité partielle » et de « 7 milliards d’euros pour le fonds de solidarité en faveur des TPE et des indépendants ». Deux dispositifs dont les montants ont été augmentés, en cohérence avec l’allongement de la durée de confinement de quatre semaines annoncée par le Président de la République.

De plus, Edouard Philippe a confirmé la création d’un dispositif visant à récompenser les personnels qui forment actuellement la « première ligne » face à l’épidémie de coronavirus. « Nous verserons une prime nette de 1500 euros à tous les personnels qui gèrent la crise dans les hôpitaux des départements les plus touchés et au personnel des services ayant accueilli des patients covid dans les départements moins touchés » a-t-il ainsi déclaré, en ajoutant : « Pour tous les autres personnels des hôpitaux ne bénéficiant pas du taux maximal, nous verserons 500 euros ». Une façon d’exprimer la reconnaissance du gouvernement aux soignants sur lesquels pèsent le plus de risques actuellement.

Un dispositif dans lequel il souhaite inclure les personnels des Ehpad, également très affectés par de nombreux cas de coronavirus déclarés dans ces établissements, sous des modalités encore à définir « Nous souhaitons aussi qu’une prime soit versée aux personnels qui remplissent une mission décisive au sein des EHPAD et des services à domicile du secteur médico-social », a exposé le Premier ministre, expliquant encore devoir « échanger avec les collectivités locales avec les départements, sur les conditions de financement »

Création d’une aide exceptionnelle pour les foyers les plus démunis

Veillant à n’oublier personne, le Premier ministre estime que « certains agents ont fait preuve d’un engagement remarquable ». Il annonce ainsi que « En tant qu’employeur, l’État souhaite marquer sa reconnaissance envers ces personnels à travers le versement d’une prime défiscalisée d’un montant maximal de 1000 euros nets ». Toutefois à ce stade, il n’est pas précisé quels seraient exactement les agents concernés ni la méthode de calcul d’une telle prime.

Toutefois, la mesure la plus emblématique dévoilée par le chef du gouvernement est probablement la création d’une « aide exceptionnelle » de 150 euros pour les familles les plus en difficulté. « Nous devons aider les plus démunis à surmonter ce moment de crise qui fait peser sur eux des difficultés accrues » a-t-il expliqué, déclarant : « Nous verserons, le 15 mai prochain, 150 euros par ménage au RSA ou à l’Allocation de solidarité spécifique. S’y ajouteront 100 euros supplémentaires par enfant. ». Une mesure qui devrait concerner quatre millions de foyers sur le territoire national.

« Nous verserons également 100 euros par enfant pour les ménages non éligibles au RSA ou à l’Allocation de Solidarité Spécifique, mais qui sont bénéficiaires des allocations pour le logement » a-t-il enfin annoncé. Un ensemble d’aides que le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, dans une intervention consécutive à celle du Premier ministre, a estimé à un milliard d’euros.

EN DIRECT | Compte-rendu du Conseil des ministres du 15 avril 2020. https://t.co/Up36wYJf52 — Élysée (@Elysee) April 15, 2020

