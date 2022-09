Lors des premières rencontres du vélo et des mobilités douces organisées au Mucem par Gomet’, la marque française d’équipement cycliste Ekoï, créée en 2001, dévoilera sa nouvelle collection pour l’hiver 2023, une gamme spécifique femme conçue avec la nouvelle technologie « Be Hot » en collaboration avec Nathalie Simon. Le principe : la fibre stocke la chaleur du corps pendant les mouvements et la génère lorsque le corps en a besoin, permettant ainsi d’augmenter la température corporelle jusqu’à 1°C ou 2°C supplémentaires.

Crédit Nathalie Simon Linkedin

« J’aime l’idée que des femmes puissent se sentir belles en faisant du sport. Le but n’est pas de reprendre les codes des équipes pro, mais d’obtenir une identité à part entière pour ces vêtements dédiés aux femmes. J’ai envie d’apporter de la fantaisie et du caractère à nos vêtements » explique Céline Milan, directrice des collections femmes qui veut développer des vêtements parfaitement adaptés à l’anatomie féminine tout en intégrant les impératifs liés à la sécurité.

À propos des premières rencontres du vélo et des mobilités douces

Cette journée d’échanges inédite, placée sous le haut patronage de Clément Beaune, ministre des Transports, permettra de présenter lors de nombreuses prises de paroles : les initiatives inspirantes, les bonnes pratiques, les innovations et coups de cœur, mais aussi les nouveaux enjeux liés à la ville libérée du tout-voiture.

Plus de 500 décideurs publics et privés, associations, partenaires et fabricants seront présents et construiront ensemble les nouvelles pratiques cyclistes de demain, particulièrement respectueuses de l’environnement et répondant aux attentes sociétales actuelles.

