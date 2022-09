A l’issue d’une importante réunion, qui s’est tenue ce jeudi 29 septembre à la préfecture, du Groupement d’intérêt public (GIP) en charge des transports créé pour gérer la manne de l’ambition Marseille en grand lancée en septembre 2021 par Emmanuel Macron, la présidente de la Métropole Martine Vassal s’est rendue sur le salon des maires à Salon-de-Provence. Gomet’ a pu l’interroger à cette occasion sur les quinze projets prioritaires en matière de transports approuvés lors du GIP.

Vous sortez tout juste du GIP transports qui s’est déroulé ce matin à la Préfecture à Marseille. Que s’est-il dit lors de cette réunion ?

« Les projets en direction des quartiers Nord seront financés à hauteur de 50% de la somme versée par l’Etat » Martine Vassal

Martine Vassal : C’est une réunion très importante que nous avons eue ce matin. Pour rappel, l’Etat a décidé de nous fournir un milliard d’euros, dont 256 millions de subventions, que nous avons affectés ce matin. Comme souhaité par le Président de la République, un focus a été fait sur les quartiers Nord : ainsi 50% de la somme versée par l’Etat permettra de financer l’intégralité des projets en direction des quartiers Nord, le reste étant réparti sur les autres projets : le Bus à haut niveau de service (BHNS), le Valtram’ … Nous avons également fixé les délais, qui jusqu’alors étaient aléatoires. Aujourd’hui, nous sommes véritablement en train de dérouler notre plan de déplacement urbain (PDU), qui se chiffre à sept milliards d’euros.

Nous avons aussi fixé un cap avec l’Etat pour la signature de conventions afin d’affecter les 256 millions d’euros de subventions, ainsi que pour la signature de conventions entre la Métropole et le Département. Ce dernier finance tout de même à hauteur de 580 millions d’euros les transports et est un partenaire essentiel.

Quid des désaccords avec la mairie de Marseille sur le tramway des Catalans, et plus récemment votre proposition de tramway sur la Corniche ?

M.V : J’ai une vision globale des transports, pas uniquement communale. Un réseau de transports doit « étoiler » : il part de la ville centre, certes, mais pas que. Sur le tracé du tramway Nord, j’ai ainsi proposé de le prolonger au-delà de La Castellane, jusqu’à Saint-Antoine, où la gare multimodale permettra de faire la liaison avec Aix-en-Provence et le reste de la Métropole. Idem pour le Valtram, qui relie La Bouilladisse à Aubagne, mais aussi Pennes-Mirabeau, puis Marseille, et évitera ainsi tous ces bouchons que l’on voit à l’entrée de la ville !

« Le tramway des Catalans est le seul qui traverse la ZFE de bout en bout » Martine Vassal

Il en va de même pour le tramway des Catalans. C’est le seul tracé qui permet de traverser de bout en bout la zone à faibles émissions (ZFE). Ce tracé est donc tout à fait justifié pour relier le Sud de la ville au centre.

Les transports, la ZFE, les mobilités douces, on en parle lors des

Rencontres du vélo et des mobilités douces le 14 octobre au Mucem. Inscrivez-vous !

Les rencontres du vélo et des mobilités douces le 14 octobre au Mucem

Vous allez donc poursuivre malgré la ferme opposition de la mairie de Marseille ?

M. V : Le projet a été acté parmi les chantiers prioritaires ce matin, lors du GIP, en présence du maire de Marseille Benoît Payan. Le projet va donc suivre son cours, les enquêtes publiques vont commencer. Maintenant il va falloir aussi que la Ville de Marseille se détermine sur les tracés au Nord, car il y a plusieurs possibilités. Benoît Payan et Samia Ghali nous ont demandé de rajouter des options, ce que nous avons fait. Nous sommes en train d’étudier la demande du maire pour aller jusqu’au Merlan.

Au-delà du tramway des Catalans, ce sont quinze projets que nous allons réaliser, et pas uniquement sur Marseille, il y a le BHNS qui desservira Marseille, certes, mais également Martigues, Port-de-Bouc, les Pennes-Mirabeau, mais aussi le développement des pôles multimodaux de Saint-André, de Frais-Vallon, La Rose, et Saint-Antoine. A un moment, il y a les prises de positions politiciennes, et il y a les actes. En cinquante ans, deux lignes de métro et de tramway ont été faites, et demain, il y a aura des transports sur la totalité du territoire.

Martine Vassal lors du salon des maires ce jeudi 29 septembre (crédit : JRG / Gomet’)

Avez-vous évoqué ce matin une éventuelle évolution de la taxe transports pour les entreprises ?

M.V : Aujourd’hui, ce « versement mobilités » est à son maximum, nous ne pouvons pas l’augmenter davantage. Certes, nous connaissons les difficultés des entreprises, avec la hausse des coûts de l’énergie, mais ce n’est pas le problème auquel nous devons faire face maintenant. Notre problème aujourd’hui, c’est d’avancer tous les projets en même temps, avec l’argent de l’Etat et des collectivités : Etat, Région, Département. J’en appelle donc aux communes pour insuffler des fonds complémentaires comme l’a fait Christian Estrosi à Nice : lorsqu’il a fait son tramway dans la ville de Nice, la municipalité a mis la main au portefeuille. Plus nous aurons d’argent frais, plus nous iront vite.

S’ajoute à cela les difficultés techniques : il faut un délai pour mener des enquêtes publiques, lancer les appels d’offres, poser les rails au sol … Tout cela prend du temps, beaucoup trop, mais nous avons démarré et je ne compte pas m’arrêter.

L’adjointe aux mobilités de la Ville de Marseille Audrey Gatian défendait récemment l’idée d’un métro vers l’hôpital Nord. Qu’en pensez-vous ?

M. V : Dans la vie tout est faisable ! La question est de savoir à quelle échéance et à quel coût. Dans le PDU voté à l’unanimité par les 240 élus métropolitains en 2019, nous avions approuvé un projet de funiculaire pour aller à l’hôpital Nord, donc il y a déjà un projet sur le papier. Derrière, il y aura une enquête et après on verra. Maintenant, si la Ville de Marseille trouve des fonds pour créer un métro supplémentaire, pourquoi pas ! Est-ce que cela sera réalisable ? On peut lancer plein d’idées comme ça. Mais si nous arrivons déjà à faire notre PDU sans que personne ne fasse obstruction, nous changerons la vie des métropolitains.

Document source : le communiqué de la Préfecture et de la Métropole

Liens utiles :



> Le PDU de la Métropole

> ZFE-m : la Métropole annonce des aides pour accompagner les usagers

> « Un tramway sur la Corniche » : le projet de Martine Vassal fait bondir la gauche

> « Le métro vers l’hôpital Nord est un oublié de Marseille en grand » (Audrey Gatian)

> Notre rubrique transports