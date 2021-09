La situation est urgente. La Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) de Provence-Alpes-Côte d’Azur fait face à un besoin historique de 200 conducteurs et 50 mécaniciens depuis la reprise de son activité économique de la rentrée scolaire. Les deux représentants de la FNTV Paca, Jean-Paul Lieutaud, le président, et Laurent Benvenuti, le délégué régional, exposent les causes de ce déficit et les actions qu’ils mènent pour le combler.

Des difficultés à recruter

« Les difficultés de recrutement ne sont pas neuves. Elles sont structurelles dans notre secteur » exprime Laurent Benvenuti lors d’une conférence de presse organisée le 28 septembre. La fédération relève deux explications majeures qui complexifient le recrutement : la démographie du secteur puisque « l’âge moyen des conducteurs est de 50 ans » et le manque d’attractivité lié « aux conditions de travail difficiles, notamment le travail le week-end ». Par ailleurs, l’argument des faibles rémunérations peut être avancé. « Sans les primes, le salaire d’entrée d’un conducteur est de 1 500 euros bruts » détaille Laurent Benvenuti.



Sonia Smaili, responsable d’équipe à l’agence Pôle Emploi de la Belle de Mai spécialisée dans les transports, y voit une autre explication : « le plus gros problème est le manque d’attractivité dû aux contrats à temps partiel ». Selon cette responsable « le temps partiel attirerait moins les conducteurs hommes que femmes », participant à féminisation de la profession. Ces évolutions peuvent engendrer un temps d’adaptation et, ainsi, des carrences de recrutement.

Jean-Paul Lieutaud, le président, et Laurent Benvenuti, le délégué régional de la FNTV Paca (Crédit : MG/Gomet’)

Aux difficultés structurelles, s’ajoutent les conséquences liée la crise du Covid-19. Certains conducteurs « peuvent être plus sourcilleux avec les conditions sanitaires » alors que d’autres « n’ont pas retrouvé le chemin de l’entreprise » après les périodes d’activité partielle dues aux confinements successifs.

Les actions menées par la fédération

« 1088 demandeurs d’emploi chercheraient dans le secteur du transport public » en Provence-Alpes-Côte d’Azur selon Pôle Emploi en région. Pour endiguer sa problématique de recrutements, la FNTV Paca mutualise ses forces avec Pôle Emploi : d’une part en proposant des temps d’échange entre les demandeurs d’emploi et les entreprises de la FNVT Paca et d’autre part, en développant la formation de permis D, de FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire de 240 heures) ou de titres professionnels de « conducteurs de transport en commun » pour 150 demandeurs d’emploi dès le 29 septembre. « Ces formations seront cofinancées par les OPCO (Opérateurs de compétences) et par Pôle Emploi à hauteur de plus d’un million d’euros » affirme Laurent Benvenuti. Les représentants annoncent également avoir créé une seule et unique adresse pour recueillir facilement les candidatures (recrutements@fntv-sud.com).

Au niveau national, la FNTV s’est attachée à travailler sur l’abaissement de l’âge minimum de conduite d’un car ou d’un bus de 21 ans à 18 ans. « Il faut maintenant travailler avec l’Education nationale pour proposer des formations aux jeunes sortis du bac » explique le délégué régional. Pour soutenir ces efforts, la fédération annonce déployer une campagne de communication pour « combler un déficit d’image » et poursuivre « les négociations du cadre conventionnel avec les partenaires sociaux. »

Repères FNTV Paca



792 établissements

7 923 salariés dont 6 281 conducteurs

600 millions de chiffres d’Affaires en 2019



Liens utiles :



> Le site de la FNTV Paca

> FNTV Paca : « Les petits transporteurs ne s’en sortiront pas »

> [Rediff] Mobilités actives : accélérer à Aix Marseille, on y va !