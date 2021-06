L’abstention record du premier tour des régionales et départementales se confirme au second tour ce dimanche. Elle est estimée autour de 65%.

Selon les chiffres officiels, la participation des quelque 48 millions d’électeurs appelés aux urnes dimanche s’établissait à 17H00 à 27,89%en France métropolitaine, soit un point de plus qu’au premier tour (26,72%) et en chute libre par rapport aux régionales de décembre 2015 (50,54%)et aux départementales de mars 2015 (41,92%).

De 64,3 à 65,5% selon les estimations

Marquant une envolée vertigineuse par rapport à ces scrutins, l’abstention atteint 64,3 à 65,5% (contre 66,7%au premier tour), selon les premières estimations de plusieurs instituts de sondage, alors que les bureaux de vote ont fermé à 18H00, 19H00 ou 20H00 selon les communes. Elle avait atteint 41,59%au second tour de 2015.

Dans notre région, la remobilisation de l’électorat est un peu plus sensible mais encore très faible eu égard aux enjeux et au duel annoncé serré entre le président sortant Renaud Muselier (LR) et le candidat RN Thierry Mariani. A 17h le taux de participation pour le second tour des élections départementales et régionales était de 36,19 % dans le département des Bouches-du-Rhône et de 32,95 % en région Provence-Alpes-Côte d’Azur contre respectivement 33 % et 30,64 % au premier tour

A Marseille, la participation à 18h était également très faible. Selon les chiffres communiqués par la Ville, le taux de participation atteignait 27,74% pour les départementales et 27,72% pour les régionales, soit des hausses de 3 à 2,5 points par rapport au 1er tour.