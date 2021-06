Share on Facebook

Share on Twitter

À 17 heures, le taux de participation est de 27,89 % en France selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur. La semaine dernière, à la même heure, le taux de participation était très légèrement inférieur à 26,72 %. Des chiffres très éloignés de ceux des régionales en 2015 : le taux de participation était alors de 43,01 % au premier tour à 17 heures, et de 50,54 % au second tour à 17 heures également.

Dans notre région, la mobilisation est légèrement en hausse, en particulier dans le département. Mais ce rebond est très de modifier la donne de l’absetntiin générale de l’électorat. Ainsi la préfecture des Bouches-du-Rhône informe que le taux de participation à 17 heures pour le second tour des élections départementales et régionales 2021 est de 36,19 % dans le département des Bouches-du-Rhône et de 32,95 % en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Le taux de participation était pour le premier tour de de 33 % à 17h. Au niveau régional, il était de 30,64 % à 17h.

Liens utiles :



Suivez les élections régionales et départementales sur Gomet’ dans notre rubrique politique

Les résultats du 1er tour des élections départementales et des élections régionales

[Elections 2021] Professions de foi : beaucoup d’absences aussi sur le site du ministère

Distribution des plis électoraux : Adrexo, un fiasco prévisible ?