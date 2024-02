Après avoir repris et développé la Camif (meubles et décoration, Niort) Emery Jacquillat co-fondateur de la Communauté des entreprises à mission veut développer le modèle en Europe. Il s’était exprimé pour Gomet‘ en novembre 2023 lors des Rencontres de la finance verte et solidaire. A l’approche des élections européennes 2024, il était cette semaine à Bruxelles. Il réaffirme à travers cette tribune sa conviction profonde : « L’entreprise doit se réinventer pour porter l’ambition commune d’un avenir plus respectueux des hommes et de la planète, contribuant activement au bien commun. »

Trois jours à Bruxelles pour la Communauté des entreprises à mission, avec un agenda qui s’annonce très riche pour le déploiement européen de l’entreprise à mission : rencontre avec des parlementaires pour présenter notre manifeste, avec la représentation permanente de la France auprès de l’Union Européenne, et lancement de la coalition Business for a Better Tomorrow réunissant 15 réseaux d’entreprises à impact en Europe en vue des élections européennes de 2024.



« Bâtir le modèle européen de l’entreprise de demain » ! Les défis auxquels l’Europe et le Monde font face en ce XXIe siècle appellent à une transformation profonde de la société. L’entreprise doit se réinventer pour porter l’ambition commune d’un avenir plus respectueux des Hommes et de la Planète, contribuant activement au bien commun.

Des pays européens ont adopté un cadre légal de l’engagement social et environnemental de l’entreprise, avec les Società Benefit en Italie et les Sociétés à Mission en France. Les 5000 TPE-PME et grandes entreprises qui l’ont adopté en mesurent déjà les effets positifs : une plus grande mobilisation des salariés, répondant à leur quête de sens, un levier d’innovation et de différenciation, une accélération de la transformation des entreprises qui génère une triple performance, économique, sociale et environnementale.

Ces initiatives doivent aujourd’hui s’étendre en Europe pour assurer la réussite des ambitions portées par l’Union Européenne. C’est pourquoi nous appelons à l’élaboration d’une Directive Européenne incitant l’ensemble des Etats membres à adopter ce cadre juridique volontaire, qui redéfinit le rôle de l’entreprise, structure et crédibilise les engagements des entreprises en agissant sur quatre clés :



🗝 la raison d’être

🗝 les engagements sociaux et environnementaux inscrits dans les statuts

🗝 la gouvernance, avec un comité indépendant du conseil d’administration

🗝 un contrôle externe



Cette démarche s’inscrit en complément du Pacte Vert européen (Green Deal) et de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). C’est un enjeu de souveraineté : affirmer une vision européenne de l’économie et de l’entreprise. Il y a urgence, c’est le moment d’accélérer pour bâtir un nouveau modèle de société, une économie soutenable, l’entreprise de demain, portant de nouveaux récits enthousiasmants et inspirants, répondant aux aspirations des citoyens en Europe et au-delà.

Emery Jacquillat

Et sur notre territoire ? Entretien à suivre sur Gomet’ avec Agnès Warcollier, ambassadrice des Entreprises à Mission à Marseille