La CCIAMP (Chambre de commerce et d’industrie Aix Marseille Métropole) se félicite que Marseille soit la première étape du parcours de la flamme olympique qui traversera le pays dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, tel qu’annoncé par Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO de Paris 2024, vendredi 3 mars à Marseille.



« Nous devons maintenant nous mettre en ordre de marche pour faire des JOP une vraie réussite citoyenne et populaire, un facteur de fierté pour tous les Marseillais et les Provençaux, une belle vitrine de notre vitalité économique et de ce que nous sommes, et un accélérateur d’attractivité pour notre territoire et nos entreprises », affirme Jean-Luc Chauvin, président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

Le Belem, plus ancien navire de commerce français encore en activité, propriété des Caisse d’épargne (Crédit DR)

« La CCIAMP y prendra toute sa part à travers le Club AMP24 qu’elle a créé avec la Banque Populaire Méditerranée, la Caisse d’Epargne CEPAC, EDF, le Comité Régional Olympique et Sportif Provence-Alpes Côte d’Azur, le Fonds Héritage Sport et Orange, afin de fédérer le monde économique autour de ce moment historique pour notre territoire » précise la chambre qui rappelle que 250 entreprises en sont déjà membres.

Autre engagement économique, et non des moindres l’annonce du partenariat logistique entre le Comité d’organisation des JO 2024 et le groupe de CMA CGM basé à Marseille.

Dans un communiqué CMA CGM annonce qu’il « mettra son expertise au service de Paris 2024, afin d’assurer le transport et la logistique de l’ensemble des biens, équipements et matériels nécessaires à la réussite de l’événement sur les sites olympiques et paralympiques.Avec ses filiales CEVA Logistics et CMA CGM Air Cargo, le Groupe s’occupera de toutes les opérations de transport international et de courtage en douane, et mettra à disposition et exploitera des surfaces logistiques nécessaires aux opérations de Paris 2024. CMA CGM assurera également les opérations de transport routier et fluvial, ainsi que la logistique sur les sites des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France métropolitaine et dans les Outre-Mer. »

Rodolphe Saadé et Tony Estanguet (Crédit DR)

