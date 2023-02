Aix Marseille Université (AMU) a inauguré jeudi 2 février, à Aix-en-Provence, au sein du Technopôle de l’Arbois-Méditerranée, la première antenne de son nouveau projet, baptisé Cisam+. « C’est le chaînon qu’il manquait entre le monde académique et celui de l’entrepreneuriat », se félicite Eric Berton, le président d’AMU, qui ouvre la cérémonie organisée au Forum de l’Arbois, dans une salle comble. Cette première succursale, futur moteur de la recherche et de l’innovation, sera hébergée, à quelques centaines de mètres de là, au sein du bâtiment Beltram, fraîchement réhabilité à hauteur de 1,2 million d’euros.



Un financement assuré par la Métropole Aix-Marseille Provence, le Département des Bouches-du-Rhône, et la Région Sud, qui ont chacun déboursé 366.000 euros. Mais aussi par l’État, à hauteur de 100.000 euros. Ce vaisseau amiral du projet Cisam+, dédié au développement durable ainsi qu’aux économies vertes et bleues, sera « un espace de créativité entrepreneuriale, de rencontres, d’échanges et d’enrichissements », promet AMU. Il s’agit de la première étape du déploiement territorial de la Cité de l’innovation et des savoirs d’Aix-Marseille (Cisam).

AMU souhaite réunir au sein d’un même bâtiment les étudiants des Masters de l’OSU Pythéas ainsi que les futurs étudiants accompagnés par CISAM+. De quoi favoriser les échanges et l’interdisciplinarité des projets.

Cisam+ doit renforcer les actions initiées par la Cisam

Lancée en 2018 à Marseille (2e), la Cisam est dirigée par Charlie Barla, professeur à la faculté des sciences du sport. Elle rassemble « les acteurs qui œuvrent aux dynamiques d’innovation, de valorisation, mais également de transfert et de création d’entreprise ». L’idée d’origine étant de faciliter l’accès à l’écosystème de l’innovation, de développer la culture scientifique, mais aussi de renforcer l’insertion professionnelle des étudiants. Le projet est porté depuis son lancement par un quatuor d’acteurs publics et privés : AMU, la Métropole, CMA CGM et le Groupe l’Occitane. Il héberge des structures comme l’Accélérateur M, Zebox ou encore Obratori.



Alors, pour consolider davantage l’ancrage territorial de la Cisam, AMU a soumis en en 2021 à l’État le dossier Cisam+ en réponse à l’appel à projets « ExcellencEs », un label du PIA 4 lancé dans le cadre de France 2030. L’université locale et ses partenaires ont obtenu une dotation de 40 millions d’euros, la plus importante de tous les projets retenus. Huit autres antennes thématiques verront le jour dans les années à venir sur les campus d’AMU et du CNRS, à Aix-en-Provence et Marseille.

