Euromediterranée planche sur le futur des mobilités urbaines. Depuis un an, l’aménageur public a rassemblé toutes les collectivités – la Ville de Marseille, la Métropole Aix-Marseille, la Région Sud et l’État – pour imaginer une ville plus durable au sein du « Laboratoire Collectif d’Innovation Urbaine ». Lors de sessions de travail collectives, l’idée d’une « centrale de mobilité » a émergé dans le quartier des Fabriques (15e). Ce projet doit accompagner la mise en place progressive de la Zone à faibles émissions (ZFE-m) lancée le 1er septembre 2022 à Marseille qui couvre la totalité du périmètre de Euromediterranée.

Le 19 janvier, lors des premières rencontres des collectivités avec des entreprises volontaires à La Coque (2e), les objectifs de la centrale de mobilité ont été réaffirmés. Le projet innovant doit permettre de « rationaliser l’usage de la voiture et donc de favoriser le report modal vers des modes de transport collectifs, partagés et actifs, et surtout à la synergie entre tous les modes de transports. » Autour de la table, les acteurs publics et privés ont proposé un premier panel de services tels que les vélos en libre-service courte et longue durée, le covoiturage, l’autopartage, ou encore le gardiennage de vélos.

La première réunion autour des mobilités à La Coque (Crédit : Euromediterranée)

Un modèle économique à trouver pour la centrale de mobilité

Cette expérimentation est financée par Bouygues, également opérateur privé du quartier des Fabriques avec sa filiale Linkcity. L’entreprise a imaginé une première version de la centrale à petite échelle. Dans un premier temps, ce service proposerait des véhicules partagés pour les artisans (makers) travaillant dans l’entrepôt ICI Marseille. « Si elle s’avère concluante, ce point de départ pourra être passé à l’échelle, dans une perspective d’arrivée des premiers résidents de l’opération des Fabriques dans les mois à venir », explique Laure-Agnès Caradec, la présidente de Euromediterranée.

Contacté en parallèle par Gomet’, Bouygues n’est pas en mesure d’avancer le montant du projet. « D’ici un mois », nous répond l’équipe dédiée au quartier des Fabriques. De son côté, Laure-Agnès Caradec précise à date que « le modèle économique reste à trouver. »

Liens utiles :



> Les Fabriques à Euromed 2 : provoquer les rencontres dans cette « zone blanche »

> Le site dédié au quartier des Fabriques