Après la triste série de règlements de comptes cet été à Marseille, le Président de la République ne pouvait pas esquiver la question sécuritaire à Marseille. Il s’est donc rendu mercredi soir au commissariat de la division Nord pour rencontrer les policiers et les encourager dans leur mission : « Les résultats sont là et ce que je me dois de faire, ce que je veux avant tout faire en étant parmi vous ce soir, c’est vous remercier pour l’efficacité, l’engagement et l’opiniâtreté », a souligné Emmanuel Macron.

Des renforts et un nouvel hôtel de police

Au-delà des mots, il a ensuite confirmé l’arrivée des renforts promis par le Ministre de l’intérieur Gérald Darmanin il ya quelques mois. Sur les 300 nouveaux policiers prévus, une centaine ont déjà rejoint Marseille mais le Président veut aller plus vite : « Compte tenu de l’évolution de la situation et de l’efficacité qu’on observe, nous avons décidé d’accélérer et ce seront 200 arrivées pour l’année prochaine », assure-t-il.



La police marseillaise va également profiter du soutien de l’Etat pour ses équipements. Ainsi, en plus du nouveau commissariat des 13e et 14e arrondissements estimé à 8 millions d’euros, Emmanuel Macron a annoncé la création d’un nouvel hôtel de police pour un montant de 150 millions d’euros. « Le lieu est identifié. (…) c’est un investissement exceptionnel de la nation qui va permettre de regrouper des services, qui va permettre aussi d’avoir cette emprise de l’hôtel de police », a-t-il expliqué sans précisé finalement l’emplacement ni les dimensions du projet.



Côté matériel, le chef de l’Etat promet le renouvellement du parc automobile avec avec 220 nouveaux véhicules pour l’année prochaine. Mais surtout, il est revenu sur le manque de caméras surveillance à Marseille : « Je considère que c’est un outil qui inhibe et qui enlève une partie de la violence et qui vous protège. Je pense que c’est un instrument de travail absolument essentiel », estime-t-il. Aujourd’hui, les quartiers nord ne disposent que de 300 caméras et Emmanuel Macron veut en financer 500 nouvelles pour améliorer la surveillance dans ces territoires.