La rentrée scolaire se déroulera (presque) normalement cette année. En effet, si les écoles, collèges, lycées rouvrent jeudi 2 septembre en jauge pleine, le port du masque restera obligatoire, y compris pour les élèves de primaire. La note du rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille précise qu’il incombe aux parents d’équiper leurs enfants d’un masque, mais des masques grand public fournis par le ministère de l’Education nationale pourront être donnés aux élèves n’en ayant pas. Le port du masque sera également de rigueur chez le personnel des établissements concernés.

La mesure a été prise par le rectorat au regard de la dégradation de la situation sanitaire dans les Bouches-du-Rhône qui s’élève à 435 contaminations sur 100 000 habitants, un des taux les plus hauts de France. Hormis cette mesure, les écoles, collèges, lycées rouvriront leurs portes pour tous les élèves, qu’ils soient vaccinés ou non. Le protocole diffusé sur le site du Gouvernement précise toutefois que cette doctrine d’accueil pourra évoluer en fonction de l’évolution de la situation. Il existe quatre protocoles de niveaux différents en fonction de la situation sanitaire (voir photo ci-dessous).

En l’espèce, c’est le protocole de niveau 2 qui primera, qui implique un nettoyage renforcé des locaux, mais les activités physiques et sportives sont autorisées aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Enfin, dans tous les scénarii envisagés, la fermeture des classes est envisagée dès l’apparition du premier cas de covid-19.

Port du masque également obligatoire pour les étudiants

Dès jeuid 2 septembre, les étudiants retrouveront également les bancs de leurs amphis, eux aussi masqués. En revanche, comme l’annonçait la ministre de l’enseignement supérieur Frédérique Vidal qui a promis une rentrée « 100% présentiel », il n’y aura pas de distanciation physique dans les amphithéâtres. Effectivement l’amphithéâtre était plein pour la pré-rentrée des étudiants à la faculté de droit et de science politique d’Aix-en-Provence, à en juger par le tweet du doyen de la faculté Jean-Philippe Agresti.

Par ailleurs, les étudiants vaccinés pourront continuer à venir en cours y compris en cas de cluster : seuls les étudiants positifs et cas contacts seront isolés dans ce cas de figure, tout en continuant à bénéficier d’une continuité pédagogique, à distance. Aix-Marseille université précise que les étudiants positifs devront aussi se déclarer sur l’application Inst’amu.

La Région débloque un million d’euros pour les lycées



Face à un chiffre de lycéens en constante augmentation depuis ces dix dernières années, la Région souhaite restaurer ses lycées et a annoncé pour cela un budget d’un million d’euros sur les six prochaines années. Mais ce n’est pas tout : la Région ambitionne aussi de créer cinq nouveaux établissements, parmi lesquels la future Cité scolaire internationale à Marseille, projet lancé en 2015 et qui doit aboutir en 2024 (voir notre précédent). Les autres projets envisagés sont la création d’un lycée Golf Hotel à Hyères hors zone inondable, deux autres lycées dans le Var, et un autre à Lambesc.

La Région mise par ailleurs sur des rénovations « 100% respectueuses de l’environnement », qui prévoient des aménagements pour les personnes handicapées, la remise en état des sanitaires et plus d’équipements sportifs.

Un site de vaccination sur chaque campus

Le passe sanitaire ne sera pas obligatoire pour accéder aux enseignements ou encore au restaurant universitaire, en revanche il pourra l’être pour les activités extérieures (activités festives organisées par les association étudiantes, activités sportives et culturelles accueillant des participants ou du public extérieur à l’établissement, séminaires et colloques scientifiques de plus de 50 participants). Enfin, dans l’objectif d’accélérer la vaccination chez les étudiants, un site sera installé dans chaque établissement et piloté par l’Agence régionale de santé (ARS), ou bien les Services universitaires de santé pourront assurer cette fonction.

