Vols depuis Marseille Provence, 28/08/2020.

Air France reprend un trafic aérien normal entre Marseille et Paris avec une quinzaine de vols par jour. La Navette, vol entre Marseille et la capitale, est à nouveau opérationnelle avec neuf avions par jour à destination de Paris-Orly, en plus des six depuis Paris-Charles De Gaulle. Un retour à la normale des vols pour cette liaison essentielle entre la cité phocéenne et Paris.

Le groupe Air France KLM, qui a subi de lourde pertes suite à la diminution drastique des vols durant plusieurs mois, vient également d’annoncer que depuis le 31 août, la compagnie dessert à nouveau l’Outre-mer depuis Marseille via Paris-Orly toujours.

Plusieurs villes sont desservies, tel que : Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Saint-Denis de La Réunion. Une bonne nouvelle pour le tourisme et les familles souhaitant rentrer.

Une reprise des liaisons nationales (métropolitaine et outre-Mer) pour l’instant, toujours dans le respect des normes sanitaire avec notamment le port du masque obligatoire à bord.

