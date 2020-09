Share on Facebook

Pour la rentrée, la marque de glaces créée à Marseille Emkipop et le chef trois étoiles Gérald Passedat mettent à l’honneur la Méditerranée et lancent un esquimau baptisé Vert Calanque. « Une glace autour du fenouil, du citron vert et de la criste-marine, inspirée de la cuisine sudiste du chef » expliquent les créateurs dans le communiqué.

Cette création givrée « acidulée et fruitée » est à retrouver à Marseille dans les cafés Emkipop et sur la terrasse du Mucem au Môle Passedat. Vendu à l’unité à 3,90€ le batonnet qui sent bon l’été indien sera également disponible en coffret.

Et que les vacanciers et autres touristes rentrés à la maison, loin de nos belles calanques, se rassurent : Vert Calanque sera aussi disponible partout en France sur la boutique en lige la boutique en ligne d’Emkipop. De quoi satisfaire toutes les papilles curieuses de retrouver les saveurs de la Méditerranée.