Le Groupement maritime et industriel de Fos et sa région (GMIF) et France Travail ont conclu un partenariat stratégique en vue de dynamiser l’emploi et le recrutement dans le secteur industriel autour de l’Étang-de-Berre. Cette entente, officialisée lors d’une cérémonie à Martigues le 10 avril dernier, vise à accompagner le développement économique local alors que des projets nationaux et internationaux sont envisagés sur la zone, notamment sur le Grand port maritime de Marseille-Fos. Jean-Michel Diaz, président du GMIF déclare dans un communiqué : « nous sommes fiers de ce partenariat avec France Travail, qui permettra d’apporter ensemble une réponse au besoin massif de compétence pour que les femmes et les hommes continuent de développer notre industrie qui innove sans cesse et qui est une grande pourvoyeuse d’emploi ».

Le GMIF, association née en 1971 de la fusion de deux associations d’après-guerre, regroupe les acteurs industriels et commerciaux “mer et terre” de la région de Port-Saint-Louis-du-Rhône à Gardanne Meyreuil. Son rôle est de défendre les intérêts du commerce et de l’industrie, en lien avec les autorités locales, l’État, les collectivités territoriales et les entreprises, tout en représentant l’Union pour les Entreprises des Bouches du Rhône (UPE 13).

Dans cette perspective, des investissements colossaux de près de 15 milliards d’euros sont annoncés par les différents industriels pour consolider les activités existantes et développer de nouveaux sites, générant ainsi entre 12 000 et 15 000 emplois directs.

Une feuille de route pour dynamiser le secteur maritime et industriel

Dans une démarche collaborative et proactive, le Groupement maritime et industriel de Fos et sa région (GMIF) et France Travail ont conjointement élaboré une stratégie pour répondre aux défis de l’emploi dans le secteur industriel. Cette stratégie englobe diverses actions visant à orienter les demandeurs d’emploi qualifiés vers les entreprises, à former et à intégrer les publics peu qualifiés dans le secteur de l’industrie, et à favoriser les transitions professionnelles vers les métiers en demande. De plus, les deux partenaires prévoient d’organiser des actions de recrutement à l’issue des parcours de formation, garantissant ainsi une intégration optimale des nouveaux talents sur le marché du travail. Cette initiative, basée sur une approche participative, devrait impliquer aussi les entreprises à chaque étape cruciale du processus, afin de modéliser les processus de recrutement, d’identifier les besoins en compétences et de formaliser les parcours de formation.

