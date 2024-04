Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Ce 11 avril, le géant pétrolier américain ExxonMobil a déclaré son intention de vendre la raffinerie de Fos-sur-Mer ainsi que des dépôts de carburants dans le sud de la France via sa filiale Esso France. Rhône Energies, basé en Suisse à genève, formé par Entara LLC et Trafigura Pte Ltd, est en pourparlers exclusifs avec…