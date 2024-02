Depuis le 1er janvier 2024, en application de la loi pour le plein emploi, Pôle emploi est devenu France Travail. Ce nouveau nom apparaîtra progressivement sur l’ensemble des supports et communications (sites internet, applications mobiles, courriers…) et dans les agences. Qu’en est-il sur le fond ?

Selon l’administration, le changement de nom marque une première étape vers la mise en place progressive d’un accompagnement renouvelé, aussi bien pour les personnes en recherche d’emploi que pour les entreprises, résultat de consultations menées auprès des demandeurs d’emploi, des employeurs et des professionnels de l’accompagnement. Il se traduira par la mise à disposition de nouveaux services co-construits avec les partenaires, acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion, pour favoriser le retour à l’emploi de tous et faciliter les recrutements.

Gomet’ a recueilli le sentiment positif identique de deux acteurs concernés par la co-construction de services : un professionnel de l’orientation des jeunes en lien régulier avec la Mission Locale de Marseille et un agent de France Travail de l’agence Aix Galice : « le renforcement de la collaboration entre équipes de France Travail et autres structures accompagnantes est apprécié. »

Thibaut Guilluy, nouveau directeur général de France Travail, qui était précédemment le haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, et à ce titre engagé dans le déploiement à Marseille des carrefours de l’entrepreneuriat et du capital jeunes créateurs (initiatives du plan Marseille en grand), a salué lors de sa nomination le 21 décembre 2023 « l’implication sans faille et quotidienne des 55 000 collaborateurs de Pôle emploi, auprès de qui je m’engage pour conduire cette transformation avec eux, par le terrain » et a souligné son engagement « pour permettre l’accès du plus grand nombre à l’autonomie et la dignité par le travail ».



Rappelons que depuis 2021, le directeur de Pôle Emploi devenu France Travail pour la région Provence Alpes Côte d’azur est Pascal Blain. La semaine passée, jeudi 31 janvier, dans les locaux de la direction régionale de France Travail, Pascal Blain et Denis Lauretou, directeur régional de la Banque de France, ont lancé ensemble un club de réflexion régional sur la sûreté en situation d’accueil, signe de coopération et transversalité. Et en cette première semaine de février, ce sont les opportunités d’emploi du secteur du nucléaire que France Travail fait connaître en Provence Alpes Côte d’Azur, en lien avec les acteurs concernés comme EDF, CapEnergies, le Campus Industrie du Futur, l’UIMM et Women In Nuclear.

France Travail : les évolutions à venir au fil des mois

« Un contrat d’engagement » avec les demandeurs d’emploi

toutes les personnes en recherche d’emploi seront inscrites à France Travail à partir du 1er janvier 2025. Non seulement ceux qui demandent cette inscription, mais aussi les allocataires du RSA et leur conjoint, les jeunes inscrits auprès des Missions locales à la recherche d’un emploi et les personnes en situation de handicap accompagnées par Cap emploi ;

toutes les personnes inscrites bénéficieront d’une orientation vers la structure d’accompagnement la plus adaptée à leur cas. Cela signifie que toutes ne seront pas nécessairement accompagnées par un conseiller France Travail mais, en fonction de leur situation, par l’un de ses partenaires, par exemple les Missions locales ou un travailleur social du Conseil départemental ; chaque demandeur d’emploi bénéficiera ensuite d ’un diagnostic approfondi réalisé par l’organisme référent ;

chaque personne signera un contrat d’engagement élaboré en fonction de ses besoins et qui devra être actualisé, pour en faire un outil de référence tant pour la personne que pour le conseiller. Il comportera le plan d’actions qui définit les objectifs, le projet professionnel, les mesures d’accompagnement ou de formations associées pour favoriser le retour à l’emploi. Ce contrat d’engagement pourra préciser le niveau d’intensité de l’accompagnement. Chaque demandeur d’emploi bénéficiera de droits mais également de devoirs comme actuellement ;

par ailleurs, des mesures en direction des travailleurs en situation de handicap sont prévues pour améliorer leur accès à l’emploi, en lien avec Cap emploi.

« Un accompagnement personnalisé » avec les demandeurs d’emploi

Pour les entreprises, grâce à une meilleure coordination entre tous les acteurs de l’emploi, France Travail a l’ambition d’offrir un accompagnement personnalisé et de proximité aux entreprises pour leurs recrutements, quelle que soit leur taille et notamment pour les TPE / PME :

les conseillers entreprises de France Travail et ceux de ses partenaires de l’emploi dans les territoires iront davantage à la rencontre des entreprises pour identifier leurs besoins en recrutement et leur proposer un accompagnement adapté ;

pour faire connaitre leurs métiers sur les territoires et développer ainsi leur attractivité ; enfin, l’engagement des entreprises pour développer une approche inclusive de leurs recrutements sera soutenu afin de s’ouvrir à tous les profils.

Le défi est de taille

Selon l’Insee, le taux de chômage localisé au 3e trimestre 2023 est de 8,1% pour la région Provence Alpes Côte d’Azur (7,9 % au trimestre précédent) et 8,6 % (8,5 % le trimestre précédent) pour le département des Bouches-du-Rhône, à comparer à 7,4 % en France (et 7,2% au 2ème trimestre 2023).