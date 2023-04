Le titre de Capitale mondiale de l’architecture obtenu par Copenhague pour une durée de deux ans n’a été attribué qu’une seule fois auparavant (à Rio en 2021). C’est dire la valeur du label qui honore une cité qui pourrait en effet utilement inspirée le monde.

A l’heure où la décarbonation des villes devient une préoccupation partagée par la plupart des décideurs politiques, la capitale du Danemark est traversée par une série de mutations qui se concrétisent par des ouvrages exemplaires.

L’Unesco et l’Union internationale des architectes (le congrès mondial de l’organisation aura lieu en juillet du 2 au 6 juillet) qui ont décidé de la reconnaissance internationale saluent même « une véritable révolution de l’aménagement urbain. » Car il n’y a pas que les vélos qui règnent désormais en mettre dans la cité d’eau fondée au Xe siècle par les Vikings et qui abrite aujourd’hui près de 1,4 million d’habitants dans son agglomération.

t immobilier (piscine municipale et centre culturel sur les rives de Paper island, en face du centre historique. Livraison en 2025 (Crédit Gomet’/JFE Mars 2023)

Le Congrès mondial des architectes à Copenhague du 2 au 6 juillet 2023

L’Union internationale des architectes (UIA) organise tous les trois ans un congrès mondial des architectes. Le congrès mondial de 2023 se tiendra à Copenhague, au Danemark. La section nordique de l’UIA (qui est composée du Danemark, de la Finlande, des îles Féroé, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède) a remporté la candidature de 2023 et c’est la première fois que l’événement se déroule dans un pays nordique. Les capitales précédentes étaient Rio (2021), Séoul (2017) Durban (2014) et Tokyo (2011). Le congrès mondial 2023 a lieu du 2 au 6 juillet mais le label de capitale est attribué pour deux ans, jusqu’en 2025. L’Union Internationale des Architectes a été fondée en 1948 afin d’unir les architectes du monde entier à travers une association de leurs organisations nationales. Des 27 délégations présentes à l’époque, l’UIA s’est développée pour inclure les principales associations professionnelles d’architectes dans plus de 100 pays, organisant environ 1,3 million d’architectes et fêtera ses 75 ans en 2023. L’UIA est une organisation internationale non gouvernementale reconnue par l’Unesco comme la seule union d’architectes opérant au niveau international.

Copenhague intérieur – extérieur : le double élan de l’architecture danoise

Ici, tout semble fait pour que les habitants vivent dans l’espace public comme dans leur propre jardin, en toute sécurité et dans des aménagments congortables. Le nouveau quartier d’Orestat, sorti de terre en quelques années autour du centre international Bella Center, où se déroulera justement le congrès mondial des architectes, est un bel exemple de ce double élan danois : celui du goût du geste architectural mais aussi de la prise en compte de la dimension pratique de la construction. Il est vrai qu’ici, on ne dissocie pas architecture et design.

Ainsi dans ce nouveau quartier, dont la succession de nouveaux immeubles aurait pu proposer une série monotone et triste (voir les quartiers dortoires et bureaux d’Issy-les-Moulineaux ou Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine en première couronne parisienne), la proposition est variée et rythmée. Sous le ciel souvent gris et pluvieux de l’hiver finissant scandinave, les îlots d’habitations s’enchainent, se mêlant avec harmonie aux immeubles de bureaux mais aussi aux nombreux parcs et jardins, maisons publiques, jeux d’enfants, terrains de sports, répartis autour de sentiers sinueux ou vallonnés. Les familles de cols blancs, attirés par les emplois et le développement de la ville, y trouvent un cadre de vie accueillant et facilitateur, esthétique et pratique, connecté avec le reste de la ville.

Immeuble cactus à Orestad (Crédit Gomet’/JFE Mars 2023)

Faire entrer la lumière, capter les rayons du soleil



Une autre qualité de l’architecture locale réside dans le travail réalisé autour de la lumière. Si les rayons du soleil se font souvent rare une bonne partie de l’année, les architectes et designers danois rivalisent d’imagination et de création pour compenser le manque de luminosité. Leur promesse : rapprocher le plus possible l’intérieur de l’extérieur. « On se demanderait parfois si nos compatriotes ne sont pas un peu exhibitionnistes » plaisante cette danoise étonnée par le plaisir de mettre ici sa vie en façade, sans rideau, ni volets. D’autres y verront au contraire le respect de la liberté de chacun à vivre sans se cacher. La préoccupation essentielle ici est bien de compenser le manque de luminosité par des moyens architecturaux innovants, sans sacrifier à l’esthétisme des formes. Les immeubles “cactus” (photo ci-dessus), avec leurs terrasses en pointe illustrent bien cette envie de sortir des façades pour capter au plus loin la lumière du ciel.

Immeuble de logements dans le quartier récent d’Orestad au sud de Copenhague. La recherche de la lumière sur les balcons… (Crédit Gomet’/JFE/Mars 2023)

Ici le vélo sert à rallier la gare du métro aérien qui propulse les habitants en plein centre-ville en quelques minutes. Mais la petite reine est aussi un moyen de se déplacer dans le quartier, pour faire ses courses ou pour transporter les enfants vers leur école et autres activités. Les parcs et zones humides, construits sur les remblais de la ville centrale sont à deux pas. Le mouvement et la courbe, l’apaisement dû à la place consacrée aux mobilités douces, expliquent en grande partie la réussite de l’architecture locale, à l’instar du campus situé au nord d’Orestad (Karen Blixens Plads).

Un air de prairie pour « teletubies » pour valoriser les bienfaits de la nature et de la ville durable

Autre projet, autre parenté : l’incroyable résidence, tout en terrasses végétales et mur en bois de l’immeuble VM Bjerget. Une sorte de village de hobit qui nous fait croire, le temps d’un panorama, que nous sommes arrivés en pleine savane… Visitez Copenhague en 2023, c’est tout un voyage dan l’architecture contemporaine !

Immeuble VM Moutain à Orestad au sud de Copenhague; D’un côté des terrasses, de l’autre côté des parkings (Crédit Gomet’/JFE – Mars 2023)

Liens utiles et informations pratiques :



> Le Centre danois d’architecture

> Tour du monde : au Danemark, un confinement plus souple qui réussit (22)

> Le site de l’Union internationale des architectes



Vol direct Marseille Copenhague: la bonne idée de Volotea



La compagnie espagnole Volotea continue son développement depuis l’aéroport Marseille Provence. Elle propose désormais deux vols hebdomadaires direct entre Marseille et Copenhague. Un atout pour rallier la capitale danoise en à peine 2h30 contre 6 à 7h précédemment via les vols avec escales sur Francfort ou Bruxelles. Les sont aussi très attractifs : à partir de 29 euros l’aller simple, mais attention les prix varient beaucoup selon la période ! Plus d’informations sur la plateforme de Volotea.



Un conseil pour l’hébergement



Pour découvrir Copenhague, vous n’êtes pas obligés de loger en plein centre, un peu trop débordant de touristes. On vous conseille par exemple le nouvel hôtel Ibis basé à Orestat, à quelques stations de métro du centre-ville et pas loin de l’aéroport. Vous pouvez louer sur place des vélos et vous rendre dans la ville en passant par les nouveaux quartiers du sud. Le centre peut être rejoint agréablement par le chemin de Christianshavn qui borde les étangs avant la traversée de la zone libre et rebelle de Christiana.

Hôtel Ibis Style de Copenhague quartier Bella Center inauguré en 2023, un excellent rapport qualité prix (Crédit Gomet’/JF Eyraud – mars 2023)

Capitale mondiale de l’architecture : un partenariat Unesco – UIA depuis 2018

« La ville de Copenhague a été officiellement désignée Capitale Mondiale de l’Architecture pour 2023 par la Directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, sur recommandation de l’Assemblée générale de l’Union Internationale des Architectes (UIA).

Cette décision s’inscrit dans le cadre du partenariat établi entre l’Unesco et l’UIA depuis 2018, par lequel l’UNESCO désigne les villes hôtes du Congrès mondial de l’UIA comme Capitales Mondiales de l’Architecture. « Nous sommes très heureux de voir le flambeau du titre de Capitale Mondiale de l’Architecture passer de Rio de Janeiro à Copenhague », a déclaré Audrey Azoulay. « La première capitale mondiale de l’architecture à Rio a été un vrai succès et a démontré le rôle que pouvait jouer l’urbanisme, notamment dans un contexte de pandémie », a-t-elle souligné, ajoutant que « Copenhague s’appuiera sur les accomplissements de Rio, pour continuer d’incarner la manière dont l’architecture et la culture peuvent répondre aux grands défis de notre temps, notamment environnementaux ».

Audrey Azoulay. Crédit DR

L’Unesco et l’UIA ont lancé l’initiative de la Capitale Mondiale de l’Architecture pour mettre en valeur le rôle clef de l’architecture, de l’urbanisme et de la culture dans l’élaboration d’une identité urbaine et dans le développement urbain durable. Tous les trois ans, la ville désignée comme Capitale Mondiale de l’Architecture devient un forum mondial à la pointe des discussions urbanistiques et architecturales du moment.

Selon le président de l’UIA, Thomas Vonier « C’est une chance pour les gens ordinaires et les dirigeants mondiaux de reconnaître la valeur de l’architecture dans la vie de tous les jours. Notre partenariat avec l’UNESCO renforce la place de l’architecture et de l’urbanisme dans la promotion des valeurs et des influences culturelles dans la société, indispensables dans le monde d’aujourd’hui. Les architectes peuvent voir le monde tel qu’il est, et tel qu’il pourrait être. En tant que Capitale Mondiale de l’Architecture pour 2023, Copenhague accueillera une série d’événements et de programmes majeurs sur le thème « Avenirs durables – ne laisser personne de côté ». En coopération avec l’association danoise des architectes et différents organismes professionnels nordiques, la municipalité examinera comment l’architecture et l’aménagement urbain contribuent à la réalisation des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. » Source : UIA