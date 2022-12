Share on Facebook

Les prévisions macroéconomiques de la Banque de France pour la période 2023 – 2025 pourront rassurer ou… inquiéter selon l’optimisme ou le pessimisme de chacun. Les premiers retiendront la forte résilience de l’économie française en 2022. « La croissance en moyenne annuelle du PIB s’établirait à 2,6 % en 2022, observe la Banque de France, portée par la résistance de la demande et le rebond du secteur des services, même si le ralentissement de l’activité a été assez net au second semestre. Dans ce contexte, les créations nettes d’emploi sont restées fortes et le taux de chômage est revenu à un niveau historiquement bas pour la France (7,3 % en 2022).»

Mais les pessimistes verront les nuages s’accumulaient sur une année 2023 contrariée. « Avec le plein effet du choc externe, l’année 2023 enregistrerait un ralentissement marqué, et la croissance du PIB n’atteindrait que + 0,3 %. Une telle projection est entourée d’une incertitude toujours large, notamment liée aux aléas sur les quantités et les prix d’approvisionnement en gaz : nous retenons de ce fait une fourchette comprise entre – 0,3 % et + 0,8 % pour cette prévision de la croissance en 2023. »

Pour se faire sa propre idée, l’étude complète est consultable ci-dessous en document source.