L’Ademe, agence de la transition écologique, a lancé lundi 5 décembre un appel à projet dans le cadre du Plan Destination France, annoncé fin 2021 par le gouvernement, qui a pour but de faire de l’Hexagone la première destination mondiale pour le tourisme durable et le vélotourisme d’ici 2030. L’Etat a ainsi confié à l’Ademe la mission de mettre en œuvre ce programme « développer le vélotourisme » pour accroître l’attractivité touristique des territoires.

L’appel à projet, doté de six millions d’euros, est ouvert jusqu’à fin 2023. L’objectif est de renforcer le réseau d’itinéraires et d’aménagements cyclables en France, ce qui améliorerait le cadre de vie et favoriserait le développement durable. L’Etat veut donc encourager la création de nouvelles véloroutes, aires de service, marque Accueil Vélo… L’Ademe aidera aussi les comités d’itinéraires collectif regroupant collectivités territoriales et établissements touristiques à réaliser des études portant sur la mise en sécurité des voies existantes, la promotion d’itinéraires auprès des touristes et professionnels et la préfiguration de nouveaux tronçons.

Le programme concerne principalement quatre types d’acteurs dont l’Etat soutiendra l’effort d’investissement : les collectivités, les offices de tourisme, les sites touristiques et les haltes fluviales situées le long des Voies navigables de France.

Informations utiles :



Vérifier son éligibilité et connaître le montant de l’aide

Dépôt du dossier

Pour plus de renseignements : velotourisme@ademe.fr

