La commission d’enquête sur la friche industrielle Legré-Mante à la Madrague de Montredon (8e) émet un avis « favorable » au projet immobilier de Constructa et Ginkgo. En revanche, plusieurs réserves sont formulées avec les observations des habitants et des institutionnels, récoltées entre les 19 septembre et 21 octobre. Les documents qui constituent les permis de…