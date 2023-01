Share on Facebook

L’eau c’est d’abord l’énergie et pour servir ses 22 000 clients la Société du Canal de Provence (SCP) doit alimenter ses pompes avec une électricité dont le prix flambe. Réglementairement, si la SCP appliquait ses contrats, elle pourrait reporter intégralement l’augmentation du prix de l’électricité sur les tarifs de l’eau pour les clients nécessitant une alimentation par pompage.

Ceci aurait pour conséquence une augmentation moyenne des factures de plus de 20%, voire supérieure à 50% pour les clients des territoires des Alpes et du Vaucluse situés à des altitudes plus élevées.

À la demande du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, l’autorité concédante, le conseil d’administration du 12 décembre dernier a mis en place une action de solidarité entre les territoires de la concession régionale afin d’éviter une flambée des prix. Une enveloppe de 5 M€ de bouclier tarifaire doit neutraliser l’effet de l’augmentation du coût du pompage sur le volet « énergie » des factures d’eau.

La SCP maintient néanmoins son programme d’investissement en aménagements hydrauliques : plus de 80 millions d’euros d’investissement et de rénovation en 2023.

