Pour cette huitième émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence et dont Gomet’ est le partenaire, donne la parole à Gilles Lecaillon. Le président fondateur de la société Ecocean, créée en 2003, nous présente les solutions innovantes proposées par son entreprise. Face à l’artificialisation des ports méditerranéens, Ecocean développe des nurseries (biohut) et des fermes (biorestore) pour poissons afin de protéger les larves des grands prédateurs. Une manière simple et écologique de préserver la biodiversité sous-marines. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

L’association Sauvage Méditerranée transforme des déchets en bijoux éco-responsables (Crédit : BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle de la colecte des sapins de Noël organisée par la Métropole Aix-Marseille Provence depuis lundi 3 janvier. Cette opération qui vise à donner une nouvelle vie aux conifères court jusqu’à la fin du mois. Des points de collecte ont ouvert un peu partout sur le territoire métropolitain. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine ; des bijoux conçus à partir de déchets recyclés. C’est l’association Sauvage Méditerranée qui les fabrique dans son atelier situé à Aix-en-Provence. La vingtaine de bénévoles dispose d’outils pour transformer les bouchons, morceaux de verre, filets de pêche… en objet de mode.

